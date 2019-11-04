【嫁到這世界邊端3】與已婚比利時男八年地下情　港男終修成正果

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》最新一集就迎來最爆「人妻」Stephen，香港男子Stephen於兩年前下嫁比他年長二十年的比利時設計師Christian。這段同性婚姻的特別之處在於Christian是一位傳統天主教徒，並且已婚，育有三名子女，有個完整的家庭。Stephen與Christian足足經歷了8年的地下情，最終排除萬難，共諧連理。

今輯最爆「人妻」終於登場！（電視截圖）

在香港土生土長的Stephen，讀傳統男校，性格溫文內向，有一顆女兒心。他自小已喜歡男生，和周圍的男生格格不入，和家人的關係亦十分疏離，尤其爸爸、親友都視他為異類，更曾有朋友當著他面說同性戀令人作嘔。Stephen於二十出頭便離開令他窒息的香港，拿着獎學金到比利時攻讀政治學。問到為何會主動公開自己的故事，Stephen講道：「雖然我唔係一個女人，但我都叫嫁到這世界邊端喎。我而家結咗婚都兩年，結婚嗰一刻都決定咗唔再收收埋埋，可能其他人行緊自己嘅路都可以睇到我哋個故事，會覺得即使自己同社會（主流）唔同，但都冇問題，都可以咁開心，唔駛覺得孤單。」

Stephen讀書相當叻！（電視截圖）

主動公開自己的故事，相當難得！（電視截圖）

Stephen當年以優異成績畢業並獲一間比利時銀行聘用做分析師，從此於比利時定居。後來，他透過網上交友平台認識Christian，雙方墮入愛河後，竟發現對方竟然是一名有婦之夫：「一開始唔可以好公開，因為佢搞咗好多年都離唔到婚。我哋一齊嗰十年之間，我諗有7至8年佢仲係未離婚嘅狀態。當然一開頭會有好多幻想，將來可以成家立室。但好快就有少少幻滅咗。」

他們於網上認識，相約見面後幾乎一見鍾情！（電視截圖）

後來發現對方有一個完整的家庭！（電視截圖）

當兒女長大後，Christian發現已經無法回去面對妻子，帶著面具生活。三角關係糾纒七年後，Christian決定離婚，雖然當時亦遭到自己父親強力反對。但最後，兩口子排除萬難，終於開花結果，最後於比時利註冊。後來Christian的爸爸過身了，媽媽也開始接納了Stephen這位「新抱」，邀請他參加家庭聚會，Stephen便漸漸融入了男家。而Stephen在婚後亦鼓起勇氣同家人交代：「結咗婚之後就同屋企人清清楚楚交代返呢件事。」

Christian用一張卡求婚！（電視截圖）

目前二人相當幸福！（電視截圖）

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