電台節目談黃心穎退出娛圈　吳岱融指世事無絕對：呢個佢個人嘅事

吳岱融 (Hugo) 日前接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，提到跟他在《牛下女高音》合作的黃心穎，雖然對方因為與人夫許志安偷食而形象盡毀，更要退出娛樂圈，但Hugo仍大讚她聰明，且認為心穎與張振朗的演出很有火花，出來的效果很好，坦言非常之欣賞心穎。關於心穎退出娛圈一事，他說：「其實世事好難講嘅，無絕對嘅嘢。真心話我始終覺得係兩件事嚟，唔好擺埋一堆，工作同私生活係兩回事。」此時車淑梅就問他是否認為心穎不應該退出，他說：「呢個佢個人嘅事喇，每個人都會有過失，大家盡量多啲原諒嘅心，包容嘅心啦。」

吳岱融接受車淑梅訪問。

另外車淑梅重提Hugo當年接拍三級片，他毫不避忌說：「做緊小生無端端走去拍三級片，三點都露埋喎，好多人問我係咪經濟困難，唔夠錢使咩？我個性格係會好投入一個角色，劇情需要我都會去演。其實成件情係我太太（鍾淑慧）接咗先嘅，後來我一齊參演，咁就更加舒服啲啦。老實講我係會介意太太要裸露人前，佢當時係我女朋友，但係都會尊重佢。而我三點盡露就完全係我嘅建議，因為我覺得角色需要，劇情成立我都可以做，亦可以去得好盡，該做嘅就會做。呢個都係一個好難得嘅機會，拍呢類戲並唔係因為低潮，而係根據我嘅思維去做。」他又透露接拍這部電影《滅門慘案之孽殺》是一毫子都沒有收過的。他表示現時最希望拍喜劇將歡樂帶給大家。

黃心穎與吳岱融於《牛下女高音》合作。(吳岱融微博圖片)

而提到Hugo因為拍無綫的古裝劇《絕代雙驕》而大受歡迎，形象入屋，他表示感激當年電視台高層梁立人找他加入無綫與梁朝偉合作拍這套劇，可惜他與偉仔是兩個不同世界的人，所以並未有因為這次的合作而成為朋友。他大讚偉仔記性好、記招數快、很多動作場面都是親身上陣，又指偉仔較早熟，對社會人事了解較深。他說：「而我就面皮薄同容易面紅，社交圈子好狹窄。」

吳岱融與梁朝偉於《絕代雙驕》中合作。(網上圖片)

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