退伍即回歸幕前工作　鄭容和爆最愛TWICE：在軍中認識了更多女團

韓國男團CNBLUE的30歲隊長鄭容和於去年3月4日入伍，並於香港時間今日（3／11）早上7時在江原道華川郡第二軍團702特攻部隊服完兵役正式退伍，現場有來自不同國家的逾千名粉絲特意前往迎接。穿着軍服的鄭容和接受訪問時說：「我今天正式退役，多虧粉絲們的耐心等待，我才能更加努力地度過軍隊生活。軍旅生涯中有很多回憶，我會回想那段往事的同時，也會好好回到日常生活。」

鄭容和今日退伍，逾千名來自不同國家的粉絲特意前往迎接。（Viu《K1頭條》）

鄭容和服役的702特攻部隊訓練嚴苛，有「不死鳥部隊」之稱，但他在軍隊中表現優秀，曾獲得體能一等獎、TOP團隊評選獎狀、特級戰士獎等，他說：「因為等待我的各位，即使是辛苦的訓練，我作為特工隊員、陸軍最精銳的戰士，高難度的訓練與派遺皆全部完成；體力成長了很多，意志力也更堅強了。雖然與戰友們分開了很可惜，不過作為藝人的鄭容和，回去後會成為將在軍隊生活中學到的東西好好活用的鄭容和。」在服役期間曾表示最喜歡 TWICE 的鄭容和笑著說：「與在當歌手期間比起來，在軍隊生活中好像認識了更多女子團體。」

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鄭容和退伍後將投入「熱工模式 （開啟努力工作模式）」。從下個月開始將進行國內外演唱會與粉絲見面會，與在服役期間等待他的粉絲們見面：「我太想演出了，將會透過演出來報答粉絲們。」同時他又提到現在已獲多齣電視劇的邀約，預計明年將以演員的身份回歸。」而CNBLUE另外兩名成員李正信及姜敏赫仍在服役中，預計CNBLUE明年可以合體。