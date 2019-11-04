楊丞琳無預警清空IG 579篇貼文　嚇窒粉絲傳言四起

Rainie不時喺IG分享幕後花絮照，素顏示人都無有怕。（IG：@rainie77）

+ 4 + 3 + 2

唔少歌手會親自經營IG，成為同粉絲最直接溝通嘅渠道。楊丞琳都係IG經常上載生活照綵排照，俾大家睇真啲鏡頭背後嘅佢。點知11月3號晚有網友發現Rainie將IG內579則貼文全數刪除，嚇壞唔少網友。

11月3日Rainnie忽然清空所有IG貼文（IG：@rainie77）

本身有579篇貼文（IG：@rainie77）

Rainie九月宣佈同內地歌手李榮浩領證結婚，正式做李太，但婚後依舊工作不斷，前日Rainie剛完成馬來西亞演唱會，點知到3號晚就有網友發現佢將所有IG貼文刪除，惹起不同揣測，更湧入佢老公李榮浩嘅社交網站詢問。

Rainie剛喺九月成為李榮浩太太。（IG：@lironghao85）

4號中午佢上載一張寫上「DELETE」嘅白底灰字圖片，但就關閉咗留言功能。令粉絲放下心頭大石，有人推測Rainie之前講過新專輯已錄製完成，有機會係為前期宣傳鋪路，就好似之前張惠妹都曾經有同樣舉動。

到11月4日中午Rainie上載呢張寫住delete嘅圖片，但關閉留言功能。（IG：@rainie77）

其後Rainie又喺IG STORY相隔15至20分鐘更新一次，各網友發問「你最近一次哭是為了甚麼？」、「獨自一人的時候會覺得寂寞嗎？」、「你最討厭自己的地方是什麼？」令歌迷開始期待變成人妻嘅Rainie，新碟會有咩新突破。