【收視滯後報告】《解決師》第二周即跌　依靠劇情可挽回劣勢？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月21日至10月27日。《解決師》上周搶閘成功，成功爬過另外兩套劇成為冠軍，不過事隔一星期竟然有個大逆轉，突然變成三套包尾！

《解決師》上周一出26點，氣勢強勁，更成為三線冠軍（《愛•回家之開心速遞》同為26點，但最高一集《解決師》較高），不過這個氣勢只維持了一星期，今次的報告《解決師》輕微下跌至25.1點，《牛下女高音》有25.2點，《愛•回家之開心速遞》25.6點，突然由第一變第尾。

《解決師》雖然跌唔多，不過另外兩套跌得仲少。（劇照）

為什麼一周突然轉變如此大？其實三套劇集的收視也下跌了，不過《解決師》比另外兩套跌得更多，其實有原因。《解決師》本身帶著王浩信、唐詩詠這兩位視帝視后，加上解決師這個說法夠新鮮，自然多人留意。但首周過後，發現劇情還是一貫TVB的談情、師生，真正「解決」的只要打兩下就解決了，沒有太多驚喜位置。不過劇集過半後，劇情將會有幾方面的突破，魔警出現、王浩信身份浮現、張曦雯死亡之謎，或者能夠挽回收視。

張穎康成魔絕對好睇。(劇照)

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.6點，最高收視周二(22日)晚27.0點。《牛下女高音》周一至五平均25.2點，最高收視周二(22日)晚26.5點。《解決師》周一至五平均25.1點，最高收視周二(22日)晚26.2點。《鬥氣一族》周一至五平均5.2點，最高收視周五(25日)晚5.8點。

即睇今次收視報告：