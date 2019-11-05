【黃金有罪】姜大衛竟然要舐吳岱融腳板　趾骨突出原因竟然係咁？

由於「反修例」風波仍然持續，早前無綫（TVB）已宣布取消每年都會舉辦的節目巡禮，改為以節目形式向觀眾展示2020年的節目預告，並於前晚（2日）透過電視播出。當播放到由張兆輝、洪永城、蕭正楠、姚子羚以及何廣沛等主演的新劇《黃金有罪》時，竟然有一幕是姜大衛舐吳岱融腳板的場面，非常重口味！

最新潛力圖

其實近年吳岱融回歸無綫後一直大受歡迎，更因為《巨輪II》中飾演「鷲哥」而成為一時佳話，即使事隔三年，其「臭雞」的對白和食雪茄的形象更加成為極受廣大網民歡迎的「潛力圖」！對於今次「舐腳板」的重口味之作潛力十足，岱融哥亦感有趣：「其實我哋做演員嘅都唔介意嘅，換個角度睇都係因為多人欣賞啫！（拍嘅時候會唔會尷尬？）唔會！大家都好專業，John哥仲叫我腳都唔洗洗添！但我當然唔係啦，我用晒滴露呀，消毒濕紙巾呀嗰啲去洗腳，同埋John哥係我前輩嚟㗎嘛，我哋拍之前全部傾好晒點做，John哥OK我哋先拍嘅。」岱融哥更謂自己有做開瑜伽，腳部非常靈活，「嗰個畫面係想做到好變態咁嘅，我隻腳當時又郁嚟郁去，反嚟反去，腳都要交戲㗎嘛。」

疑患拇趾外翻

但除了重口味鏡頭之外，觀眾還留意到鷲哥似患有「拇趾外翻」，因為鷲哥的腳趾骨明顯突出，鷲哥聽後即笑謂：「好核突呀？其實我係冇事嘅，可能因為嗰時要郁嚟郁去，個角度影到咁囉！不過因為我都踢開波嘅，嗰個位置係繭嚟嘅，剪咗佢就會冇㗎喇，唔洗擔心！」

《黃金有罪》有姚子羚同陳瀅做女主角：