方力申天未光展開45公里香港環島游　歐鎧淳中途客串伴游打氣

方力申 (Alex) 以榮譽顧問的身份，今晨正式為「點滴是生命」展開香港環島游45公里慈善挑戰，並在落水前舉行了一個記者會，他即場脫去上衣，戴上泳帽、泳鏡、搽太陽油等整裝待發，他的老友古巨基都有到場為他打氣。Alex於清晨5時在大口環沙灣落水，天還未亮就開始挑戰，善心滿溢。他聽從教練指導下便落水，手握拳頭說了聲拜拜便展開了他今次的馬拉松慈善游。

Alex為善慈出力。(ig@alexfongliksun圖片)

雖然只有Alex一個游，但他身邊有兩隻獨木舟護航，大會還進行了直播讓大家一齊陪住Alex，沿途為他加油打氣。而海事處亦有派船作遠距離護航。Alex的目標是要在12小時完成今次的壯舉。至早上9時許，Alex已到達小西灣，在早上10時左右到達石澳，繼續往赤柱方向前進。沿途一直相當大浪，這亦是Alex整個泳程最大的困難，邊游前又邊被浪推後，而Alex依然咬緊牙關努力勇往直前，為做慈善不遺餘力。而暫時的善款數字已籌得700多萬港元，希望可以籌到千萬。而歐鎧淳就於中途加入客串伴游，為Alex打氣。

Alex天未光就開始游。(youtube直播截圖)

點擊下圖逐格睇Alex今次嘅環島游挑戰過程：