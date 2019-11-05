【視點31．文字重溫】舌戰杜汶澤　阿叻回應：我唔識諗你哋年輕人

香港反修訂《逃犯條例》運動持續多月，引起嚴重警民衝突，造成社會撕裂的局面，「藍黃」爭拗沒完沒了。連月來多次為香港人發聲的杜汶澤和曾多次表達撐警言論的陳百祥今日（5日）出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》同場較量，討論現時香港局勢。叻哥一向是撐警人士，早前不但為警員送上奶茶慰問打氣，更表明：「如果我做警務署長好了，兩個月前就開了真槍」，引起網民熱烈討論。而杜汶澤多次在社交網站發聲，身體力行出席多個遊行活動，七月時因一名網民企圖輕生，阿澤四出尋找該名網民，並在直播中聲淚俱下。杜汶澤表示今次受利君雅邀請，表明會以禮相待陳百祥，不會令利君雅「孭鑊」。

完節目後，阿澤即出fb，睇嚟心情未受影響。（FB@杜汶澤）

主持表示，睇到唔委任證查唔到，陳百祥指：「你講緊係而家發生緊嘅嘢啫，點解要畀你睇委任證？全部有片，而家啲科技係封咗樣都搵到個人，同埋佢喺邊度出勤，邊班出勤，佢有晒編號，點解會跟唔到？你聽唔到保安司講過咩，佢哋係暫喺前線，冇得匿，唔係暴徒咁掟完就走咗去搵唔到。（杜：咁個委任證係用嚟用咩？）委任證就係當天下太平嘅時候，警察出嚟維持秩序，你想睇吓佢係咪警察，嗰張係委任證。點會警察執行緊咁危險嘅工作嗰時，喂畀我睇吓委任證，唔係咁荒謬吓嘛？」杜汶澤表示件衫可以放證，陳百祥就指如果你覺得有問題就去獨立調查。

陳百祥再講學校之事：「你入我間學校，你想讀書就要尊敬學校，你冇理由畢業蒙面去拎cert，咁校長咪唔同你握手囉，呢啲係好基本禮貌。校長唔同你寫啲抗議警察嘅信，你又困住人幾個鐘，唔係咁樣係學生嘛？有犯事就要懲罰，你反抗就要捉到你，邊個得閒強姦你？你唔好抹黑警察喇，佢邊度強姦你？點會有死人？冚棒唥都冇屍體。」

陳百祥突然說：「選舉係一個方法，每個地方都有唔同方法，係應個地方制度。」杜汶澤指：「我係一半都認同叻哥講法，港英年代係冇民主，港督都唔係我哋選，點解而家啲人要話選？我都覺得好奇怪，點解以前冇嘅嘢而家要有呢？我一路都諗呢個問題，會唔會係英國人本身對我哋騷擾性好細，變咗會覺得冇民主都幾好。而家可能中國政府對我哋騷擾好大，（陳你覺得有，我覺得冇喎）而家就係有二百幾萬人行咗出嚟囉。」

被問到希望香港最後的結果，杜汶澤說：「我相信如果冇一個真正民選選舉選特首，我相信問題會重複發生，2014雨傘完咗，每一次民怨，深層問題冇解決，下一次一定會再撲出嚟，深層矛盾一日唔解決，聽日會再出，如果佢認為唔公平的話。」陳百祥表示一半認同：「深層矛盾唔係一朝一日解決，能唔能夠公眾去選，去循序漸進，選特首，鄧小平話一國兩制係諗出嚟，執行時中央係放晒權力畀香港，由你自己決定，我哋個時代唔好話選，係一張票都冇。你要跟住基本法行，中央畀唔畀全民選，我哋係中國政府其中一個城市，不過一國兩制大家都未見過，所以咪摸住石頭過路，咪變咗而家咁。我冇話呢個制度完美，係過程嚟，過程係一件事度一定有高、低、啱、唔啱。」

關於721事件，一班白衣怒打市民，杜汶澤質問陳百祥當然警察點解不開槍？陳百祥指：「我剩係睇『歐』鬥，點會係打？班人只係得滕條、膠通。」

主持人重提陳百祥早前的撐警言論，他繼續堅持：「呢個當然會，當開真槍係必需，係生命垂危下，最近得把槍，唯有用槍。」他更拿出美國、智利也有警察用槍，杜汶澤指：「關於美國，美國本身可以買槍，對警最危險係人人有槍，美國係民選國家，但香港而家係行緊緊急法，唔需要通過任何嘢，美國係有監管，美國有人開槍 香港就可以開槍？個靚仔係拎住膠通，支持開槍絕對係滅絕人性，點解香港人咁憎陳百祥，就係因為咁，因為佢覺得有人憎都冇所謂。」

主持人亦問到關於美心創辦人女兒伍淑清的言論，指要放棄年輕人，杜汶澤指：「伍淑清對中文理解唔係太清楚，你要放棄首先你要擁有，年輕人本身唔係佢擁有，我都唔知佢點放棄。」陳百祥回應：「我諗佢呢個係言辭修飾，放棄意思係對年輕人絕望，我覺得年青人今次係受害者，我係希望上嚟講吓嘢，有一萬個有一個聽到都好，香港係我哋屋企，有免費教育、醫療，自由度一定名列前茅，咁你爭取咩？佢哋佢就最好，但我見唔到。」

對於藝人被大陸封殺，杜汶澤指：「解約係冇辦法，國家文化係咁 你講嘢佢唔滿意，個市場喺佢度，佢唔歡迎你無可厚非，藝人要自己調節，唯有唔好亂講嘢。」陳百祥衝出來指：「我係亂咁講嘢，人有獨立思維，我睇係正確，警察係唯一維持治安，做咗磨心，咪撐佢哋，佢地一定要出嚟保護。」



主持人提到護旗手，杜汶澤指：「有好多因素我諗，有啲真心，有啲工作，你要有人支持就要咁做，中國民粹就係咁，你唔支持佢就係反對佢」陳百祥補充：「香港就係咁，你唔支持佢，佢就『獅鳥』。我從來冇做護旗手，一個國家保護自己國旗係天公地義，唔覺得做咗就有人搵你做嘢。」杜汶澤指：「叻哥呢句講我啱，有麝自然香，有部份為咗收錢咁做。」

杜汶澤指：「叻哥意思治亂世用重典，即係唔使用法治？」他亦指我最反對暴力，例如警察對被捕的示威者繼續施用暴力，這種濫權為什麼沒人追究？示威者有心理準備承擔後果，警察為什麼不用？陳百祥指：「觀點與角度，佢究竟捉到未呢？」阿澤指他們這種盲目支持警察的人最恐怖，「為咗唔打爛個香港，就唔追究警察濫捕？再有呢類型盲目支持警察嘅言論，年輕人唔會停低。」

陳百祥指：「我唔識諗你哋年青人，可能有鴻溝，因為好多都係97後，97無歷史係必修，要母語教學，無普通話點認識中國？年青人唔會對國家國語有深入認識，我唔知係咪，因為我唔識教育，年青人受擺佈，受到教育擺佈。」

主持人問到香港人對娛樂，杜汶澤指：「我相信內戰期間，呢啲娛樂微不足道，如果香港人受到咁大人為性傷害，香港人仲娛樂，會好涼簿。」陳百祥指：「你覺得係內戰時間？」他續說：「佢有佢睇法，呢個月對香港係悲劇，自我出世從未見過咁，睇到暴力。」

1635 直播仍未開始，港台fb大量網民留言。

1615左右 兩人到達港台。



1600 杜汶澤於facebook表示：「多謝所有街上面遇到嘅市民、網上嘅留言、朋友嘅短訊，為我加油打氣，收到曬！今朝我阿媽話以我為榮，我願以榮光歸香港！」



距離開賽還有一段時間，阿澤則率先在facebook發言，轉載一張網絡上的創作圖片，圖片是阿澤的畫像，衫上寫著「荷蘭剷」，阿澤留言說：「感謝神 主能夠 主能夠 我知祂能夠......」