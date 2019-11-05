方力申提早完成環島游創舉 ：游到石澳雙腳想抽筋

方力申《香港環島游45公里慈善挑戰》今日（5/11）清晨展開約12小時拼命游，但提早個半小時，以10小時43分06秒完成，並成位首位港人完成環繞香港島一圈的創舉，成功籌得超過港幣7百多萬捐款，為45萬名缺水居民帶來潔淨食水。為點滴是生命籌款。事後小方接受《香港01》訪問時表示：「自己真係冇諗過提早完成，因為專家都預計喺12個頭鐘完成，當我上水嗰一刻，腳踏實地嘅感覺實在太正，其間喺石澳遇上大浪，都有嘔過，條脷因為長時點到啲海水，發脹晒都好辛苦，兩隻腳又想抽筋，好在宜家坐喺度做訪問，如果唔係我真係企都企唔穩。」

小方游泳中途在石澳遇上大浪，曾一度與大浪角力，最終脫險。（陳順禎攝）

（游泳中途諗緊乜？）小方坦言：「其實原途都有隨行嘅團隊成員喺我身邊陪住我，嗰陣時都有同佢哋玩都好輕鬆，但到咗十公里之後就開始覺得好有啲疲態，但諗到好多人為呢個慈善活動出錢又出力，自己就更有動力去完成。」（中途去咗幾多次廁所？）小方笑言：「我都計唔到，但去到最後去廁所都覺得好痛，」小方今日創舉得到各方好友到場支持打氣，包括有唐詩詠，林盛斌、麥明詩和關楚耀等人，亦不少得有緋聞女友陳瀅到泳棚見證上水一刻創舉。小方表示：「佢因為劇接劇嘅關係，佢今早有傳短訊話我知清晨6點先收工，所以嚟唔到睇我落水嘅，但我都估唔到佢會喺開工之前，嚟到睇到我上水，咁所以好多謝晒所有朋友，又捐錢又支持我。」

小方直言未諗過會提早個半小時完成創舉。（陳順禎攝）