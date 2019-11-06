【變身總動員】被追問有無諗過退出娛樂圈　Angelababy高EQ回應

Angelababy入行多年依舊少女感十足（微博：＠你滴泡芙BB）

做藝人要有過人才華之餘，亦要有定心理準備難以取悅全世界，面對大量攻擊。Angelababy自出道以來，由模特兒變演員，再榮升黃曉明太太，小海綿媽媽，產後繼續工作希望以自己努力獲得大家認同。呢日佢參與綜藝節目時，被問到有無諗過退出娛樂圈，Baby亦以高EQ回應。

Baby出道以來見慣風浪，高EQ應對一切提問（微博：＠你滴泡芙BB）

Baby呢日拍攝內地綜藝節目《變身總動員》，一身打扮相當年輕完全睇唔出已經係媽媽。拍攝現場要求量度佢嘅腰圍頭圍，Baby嘅腰圍居然只得54cm不足22吋，亦只係比頭圍多4cm，另一位節目嘉賓馬薇薇聽到後即時尖叫，話自己頭圍有59比Baby條腰更圓潤﹗

Baby喺節目中即場被量度腰圍。（微博：＠FashionWear）

另外主持人劉維問到：「出道這麼多年，也遇到了很多坎坷，有沒有想過退出演藝圈？」問完劉維都感到有點尷尬，但Baby反而大方地講笑話：「我退出的話）大家會少了很多樂趣吧，大家上網吐槽誰啊。」高EQ回應獲現場嘉賓及網友大讚。

劉維喺現場問Baby尖銳問題（影片截圖）

主持人問baby有無諗過離開演藝圈（影片截圖）