胡定欣傳將離巢　加盟古天樂旗下主力發展歌影

胡定欣近年減拍劇，她表示是因為拍《同盟》同《宮心計2深宮計》體力透支，所以想稍作休息。雖然停拍劇，但其實胡定欣過去一年除電影《逆流大叔》外，又與馬浚偉合作舞台劇《偶然．徐志摩》。（資料圖片）

01年入無綫嘅胡定欣，先後扮演過多種不同性格嘅角色，默默耕耘多年，直到2015和2016年先後憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》奪得兩屆視后。近年實行每年一劇嘅佢，今年七月為《包青天再起風雲》宣傳時，曾透露該劇會係佢最後一套喺嘅存貨，令離巢甚囂塵上。直到九月時，有傳胡定欣打算接拍劉家豪監製嘅《逆天奇案》，但得知男主角係陳長鵬後，胡定欣即打退堂鼓，二人之所以「交惡」，因拍《城寨英雄》時過從甚密，正當全世界以為二人有機會發展時，陳展鵬突然劃清界線，令女方大受傷害。

有傳胡定欣因為唔想再同陳展鵬有任何關係，所以推拍《逆天奇案》。（資料圖片）

新劇拍唔成，有傳胡定欣已疊埋心水約滿過檔古天樂旗下公司，往歌影視大展拳腳。對於過檔傳媒，《香港01》曾向胡定欣求證，但對方沒有回應。而除了胡定欣之外，有傳另一花旦田蕊妮明天亦打算轉投古天樂旗下娛樂公司。雖然有關人士對傳媒未有回應，但有網民大嘆可惜，認為無綫留唔到人，但亦有網民支持二人離開。

