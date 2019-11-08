楊柳青拍《催眠．裁決》演女殺手　唔怕開槍卻被另一場戲難倒？

「新一代打女」楊柳青（Wiyona）最近演出多多，不但在無綫（TVB）台慶劇《解決師》中飾演性感秘書，亦有在新片《催眠·裁決》中飾演職業殺手，與對手槍戰兼埋身肉搏。雖然動作戲對楊柳青來說駕輕就熟，但原來她是首次拍攝槍戰場面：「成日都忍唔住眨眼，唔識點揸槍，好彩遇到今次動作導演錢嘉樂，我同佢第一次合作，喺佢身上獲益良多，佢唔單止教我點揸槍，仲教我好多拍動作戲技巧。」

楊柳青直言跟錢嘉樂合作後，即封對方為偶像，期待可以再度合作：「平時見佢演嘅角色好搞笑，但佢一去到片場就會好認真，佢仲分享咗好多做動作演員嘅經驗畀我，以前我NG會覺得尷尬，怕影響到其他演員，係佢同我講動作演員唔應該怕NG。」

楊柳青指自己在錢嘉樂身上獲益良多。

楊柳青又指今次拍攝最高難度並非槍戰場面，而是一場抽煙戲，搞到她頻頻NG：「平時我係唔食煙，今次第一次要拍食煙鏡頭，可能出嚟效果唔夠型，所以頻頻NG，一個簡單食煙鏡頭，一食就食咗半包煙，唔慣煙味，邊拍邊想嘔，拍完呢場戲，聲都沙埋。」犧牲甚大。

此外，問到楊柳青除了打之外，還想演什麼角色？她笑言不敢貪心，想繼續從武打方面讓觀眾認識她，她表示：「希望可以楊盼盼、楊紫瓊、楊麗菁後，提起武打女星，大家會叫得出楊柳青。」