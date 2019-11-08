【解決師】嚴選5位搶眼過主角嘅配角 鷲哥一劇爆紅未算最勁

《解決師》開播至今，雖然劇情老土，但收視平均都有27點，當中最搶鏡的一定是飾演太子的李天翔，劇中亦忠亦奸，人物角色複雜，令觀眾難忘，網民甚至覺得他的角色比主角王浩信及唐詩詠吸引，除了今次李天翔外，以往無綫劇都不是出現主角殺手，每次出場都會將主角比下去，就好似2016年《巨輪II》入面的奸角鷲哥(吳岱融飾)，當年在劇中超搶鏡，連視后田蕊妮都唔夠佢嚟，不過他在主角殺手榜排名只排第二......

麥包飾演的何非凡奸得嚟勁縮骨，當年睇到人咬牙切齒。(無綫電視截圖)

「食屎啦!梁非凡」如果當年有追看《巾幗梟雄之義海豪情》，應該會記得黎耀祥這句經典對白，黎耀祥憑這套劇集第二次奪得視帝，不過最搶鏡的一定是麥包，麥包在劇中飾演警察隊長，奸得來又勁「縮骨」，專攞下屬功勞當自己，演活一個乞人憎的上司，令他當年贏得〈最佳男配角》。

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李天翔雖然離巢，《解決師》為他的無綫最後作品，其實都算完美句號。(無綫電視截圖)

李天翔今次在《解決師》光芒四射，在無綫做了24年，離巢前遇到這個重戲角色，可算是一個完美終結，劇中他飾演太子，一個黑幫頭目的兒子，外型瀟洒，劇集一出已經有不少網友讚他型過王浩信，而李天翔就表示自己沒有想過角色有迴響，他說：「冇諗過，因為我拍嗰陣唔係收齊劇本，逐啲逐啲所以唔係好知原來咁多戲，所以出到嚟大家咁鍾意，自己都好意外，多謝哂大家。」

袁文杰《不懂撒嬌的女人》一角彈起，更成為男神。(無綫電視截圖)

提起袁文杰可能你要諗一諗，但講起游生大家一定知邊個，游生令袁文杰一劇爆紅，就算喺亞視二十年做男主角，人氣度都唔及喺《不懂撒嬌的女人》做配角咁多人識，呢個角色可以話為袁文杰度身訂造，高富帥令他成為一眾師奶殺手，更火速成為無綫親生仔，而家游生更劇接劇相信事業會去到另一高峰。

相信網民對呢張相唔會陌生，幾乎每日Whatsapp都收到。(無綫電視截圖)

鷲哥唔駛講，近年最成功奸角，幾乎每日WhatsApp谷都收到鷲哥Sticker，經典一幕一定係將錢掟上天然後鬧李佳芯臭雞，當時李佳芯仲未係視后亦未坐穩女一位置，吳岱融亦憑鷲哥一角鹹魚翻生，亦成為有型大叔的代表，如果無綫有年度奸角選舉，鷲角一定攞到獎，大家未必記得《巨輪II》但一定記得鷲哥，就連女主角田蕊妮當年宣傳都講過::「啲人唔係想睇《巨輪II》而係想睇鷲哥。」就知呢個角色威力一

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laughing gor當年真係可以用震撼網絡嚟形容，亦發揮到fb作用，到而家都無一個角色可以做到呢個效果。(無綫電視截圖)

鷲哥咁勁點解都要排第二呢?因為第一真係實至名歸，時間回到十年前，《學警狙擊》這套警匪劇紅爆網絡，主角係吳卓羲、陳鍵鋒，但彈出嘅係一班配角，天爺林利，飾演孝哥嘅三哥，但最搶鏡一定係謝天華演嘅Laughing gor，呢個角色彈起連劇組都冇諗過，當年劇集去到一半已經有網民開始吹奏，及後網民知道Laughing gor 要死，更有網民為佢喺facebook開專頁公祭，當年大家玩facebook未去到而家咁爐火純青，但laughing gor已經hit 到有14萬人到facebook悼念，及後令無綫要補拍結局安慰網民，謝天華亦憑此角色一劇成名，之後更開拍了電影《Laughing Gor之變節》揾嚟黃秋生、吳鎮宇助陣，亦開拍了劇集《潛行狙擊》令謝天華事業去到高峯，而《潛》劇亦大收，邵氏再開多一套電影《Laughing Gor之潛罪犯》