【早霸王】女聽眾稱同表白對象好夾　森美揭人夫真相後靜過太空　

女聽眾同表白對象相識多年，但就未曾同對方單獨約會過。森美一開始都十分替佢擔心，並指女聽眾將一切美好化。

森美、小儀、Marco主持《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」撮合過唔少情侶，女聽眾Ada今日打去節目，表示想同一位相識多年嘅大學同學示愛。「一直都好friend，不過大家太受歡迎所以無一齊。最近突然多咗聯絡，講返以前嘅開心同sweet嘢，所以覺得唔想再錯過。」



得知表白對象原來已婚，森美又扮人口普查，又扮財務公司，非常好笑。

由多年好多變拖友嘅個案，都唔係未試過喺《早霸王》出現。當森美問到「有無曖昧過?」嘅時候，Ada就話試過曾經同朋友飲酒飲到好醉，友人於是夜半急call呢位心儀對象出嚟照顧Ada，聽落好似都有少少sweet。之後問到「有無單獨出街先」，Ada話之前同對方一齊睇林海峰，雖然森美同Marco都覺得搵朋友睇騷好正常，但Ada就堅持「所以覺得同佢好夾」，並強調早前同對方食生日飯，但一問到是否兩個人的約會時，Ada就話係「三人行」。森美認為如果男方對Ada有意思的話，點都會造就到二人世界，甚至指出「男仔同女仔朋友都可以好好傾，如果真係鍾意你，佢一定會借啲意約你行山、食飯。」

今次嘅「你知道唔知道有人掛住你」，由於女聽眾似笑非喊咁，令成件事留下了一個謎。

就咁聽Ada講，都似係佢單方面發展，直到森美問「佢有無問你點解無男朋友」時，Ada話無，但對方就曾經笑佢成日鍾意埋啲核突嘢，森美追問：「咁佢有無話試下我呢啲型嘢？」Ada一句「佢成日講㗎！」即時令成件事出現曙光！森美即時打俾Ada嘅表白對象Willy，並表示：「我哋係感情節目，係命運的安排打比你，愛情方面你寂唔寂寞？」Willy一而再表示「唔寂寞」，仲話「我有好多愛，因為我有個老婆囉......」錄音室又再一次靜過上太空……得知Willy已經結婚4年之後，森美當然唔容許Ada呢個表白機會發生。電話次後再次接通Ada後，森美第一時間問佢係未Willy老婆，但Ada就強烈否認，當森美問到「你知唔知佢結咗婚」時，Ada即緊張追問「佢話咩呀？」，當聽到森美表示：「佢結左婚， 4年喎」時，Ada發出一陣唔知笑定喊嘅聲音……然後……就沒有然後了。既然係相識多年嘅朋友，Ada理應會知道對方已婚4年多，如此明目張膽想向人夫表白，難怪森美會覺得被玩。

