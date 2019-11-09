【幸福三重奏】傳曾交47任男友　陳意涵親回應問老公信唔信

陳意涵去年下嫁導演許富翔。（視覺中國）

兩夫婦不時放閃（微博：許富翔DIR）

娛樂圈中好多傳聞，有人會覺得空穴來風未必無因，只要當事人唔回應，傳下傳下就好似變成已Fact Check大家都當真。「陳意涵曾交過47任男友」可算係其中一個都市傳說，呢日陳意涵喺節目中親自回應，兼喺鏡頭面前問老公信唔信呢個傳聞。

陳意涵曾經同多位男星傳緋聞，其中一位係彭于晏。（微博：陳意涵）

趙又廷都傳過緋聞（微博：陳意涵）

陳意涵去年同台灣導演許富翔奉子成婚，今年初誕下囝囝小初，一家三口相當幸福。最近佢地兩夫婦參與內地綜藝節目《幸福三重奏》拍攝，新一集中陳意涵主動提起關於佢「曾交過47任男友」呢個傳聞，佢話：「就算從1歲就開始交男友，現在也不可能交到47個，重點是每個人都相信！你（許富翔）有相信過這個傳聞嗎？」仲當眾問老公信唔信，許富翔諗都無諗就力撐太太：「當然不可能。」

陳意涵親自回應曾有47任男友呢個都市傳說。（微博：綜藝插班生）

到底呢個傳聞係點嚟呢？陳意涵入行以來人緣一向相當好，男女閨密一大堆，同彭于晏、趙又廷、陳柏霖傳過緋聞，本人承認戀情嘅就有髮型師Tom、坤達以及李運慶。但47呢個數字，深究起嚟出處應該係來自14年佢自己嘅一個留言：「如果一副眼鏡是一男友，我目前同時跟47個人交往中」，然後以訛傳訛變成都市傳說。