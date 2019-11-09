黎明閉門獲頒銀紫荊星章　第三度受勳跑贏其他天王

政府今日（9日）在禮賓府宴會廳舉行勳銜頒授典禮，授勳人士名單，在399名當中有7人來自演藝界，包括黎明、王賢誌、鄭明明、閻惠昌、吳守基、著名粵劇演員新劍郎（巫雨田）及梁頌恩。黎明獲頒授銀紫荊星章，今次已是他第三度受勳，冠絕四大天王。

黎明第三度授勳，今日到禮賓府出席勳銜頒授典禮。

399人獲授勳，當中23人獲頒授銀紫荊星章，黎明是其中一位。他曾於2003年獲頒授榮譽勳章、2009年獲頒銅紫荊星章，而今年就再升一級獲頒銀紫荊星章。今日黎明於早上九時許抵達禮賓府，鑑於近日社會氣氛，勳銜頒授典禮閉門進行。問到黎明三度獲授勳感受，他透過經理人公司回覆：「能夠參與慈善活動，幫助社會有需要的人是一種緣份，多謝大家給予我機會，謝謝。」

四大天王中，劉德華於2016年獲頒銅紫荊星章，而黎明則獲授勳3次，成為唯一一個3度受勳天王。政府表揚黎明在過去二十五年積極參與香港公益金轄下委員會的工作，傳揚公益金的使命，頒授銀紫荊星章以作表揚。

黎明熱心公益，獲政府肯定其為社會的付出。

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前東華三院主席王賢誌獲頒授「銅紫荊星章」，他在facebook分享照片，另一半周思聰（Kevin）也有陪同出席典禮。王賢誌感謝特區政府對於他過去在慈善工作方面的肯定及認同，同時不忘感激家人朋友的支持及鼓勵，以及東華上下仝人的指點及幫忙，他說：「這份榮譽絕對不只屬於我個人，我承諾會繼續努力，積極投入貢獻社會﹗謝謝！」

王賢誌獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）