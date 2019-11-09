【解決師】唐詩詠《兄弟幫》自爆初戀經歷：佢好靚仔好似阿Bob

TVB台慶劇《解決師》故事圍繞校園發生，唐詩詠在劇中飾演美女教師Jovy，與O Sir (王浩信飾)有浪漫感情戲。詩詠和丁子朗早前作客無綫節目《兄弟幫》，亦分享了自己在學生時期的初戀回憶。

詩詠自爆中學時期是「箍牙妹」一名，非常沒有自信。（影片截圖）

詩詠自爆中一到中四都是「箍牙妹」，因為有兩隻爆牙，媽媽勒令她一定要箍牙，令她欠缺自信，面對心儀的師兄，也只敢遠遠觀望對方打籃球。不過聽阿媽話是對的，箍完牙即刻靚晒，馬上有師兄追求，過程仲相當浪漫！對方原來跟她住同一區，每天搭同一架小巴返學，趁她在圖書館溫書時，託人送張字條約她出街。詩詠甜絲絲地回憶說：「佢又係籃球隊隊員，咁我覺得佢又幾有型，咁我就赴約喇。」

詩詠指初戀是籃球健將，大讚對方有型。（影片截圖）

之後二人開始拍拖，直到有一年情人節，對方送鑽石戒指給自己，此舉嚇怕詩詠，她拒絕收下禮物兼分手，主持林盛斌（阿Bob）說：「咁都唔使唔一齊呀，最多唔要隻戒指。」詩詠笑說：「細個就係唔識諗，而家後悔啦。」詩詠多次強調初戀男友好靚仔，早幾年重遇對方，大讚對方Keep得好好。問到外貌時，詩詠竟然對阿Bob：「我好似話過畀你知，你似我初戀，隻眼好似你咁好大又戴眼鏡嘅......不過要Cut細啲塊面，同埋佢有好多頭髮……」好靚仔但同阿Bob好似樣，想像唔到呀！不過詩詠歷任男友都唔係典型靚仔……

詩詠又話初戀好靚仔，但又話同阿Bob好似樣......（影片截圖）

其實阿Bob中學時期都打過籃球，佢當時都仲有頭髮......（微博圖片／林盛斌）