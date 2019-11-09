產後極速修身　陳意涵公開Keep fit心得：早睡早起三餐要吃飽

陳意涵一向熱愛做運動。（微博：陳意涵）

由大肚時只重4公斤，到產後極速恢復身材，大家對陳意涵嘅KEEP FIT心得都非常有興趣。最近佢同老公許富翔參與內地綜藝節目《幸福三重奏》，又再次引起內地網友好奇佢點減肥，呢日佢就喺網上公開心得。

大肚時都堅持跑步（微博：陳意涵）

於網上公開修身心得。（微博：陳意涵）

眾所周知陳意涵熱愛運動，連大肚時都無時停，佢話：「其實除了每天運動外，早睡早起也很重要, 我習慣早上 5、6 點起床，然後做瑜伽鍛煉，主要因為自己真的熱愛運動，所以把鍛煉當成生活的一部分也沒覺得辛苦。」提醒大家，要認清自己對肥嘅定義：「是沒有電視上明星的身材?穿不下 你一年前買的牛仔褲？還是你的伴侶對你的身材不滿意......?總之，瞭解自己為了什麼而做是很重要的。」

陳意涵話三餐都一定要食得飽，重點在於選擇咩食物。（微博：陳意涵）

陳意涵亦講明自己絕對唔會為咗瘦而捱餓：「認真地檢視每一餐，因為我是三餐一定要吃飽的人，所以重點不是不吃， 而是選什麼食物吃？我每次看到那些天天喊減肥不吃晚餐的同事在半夜被餓醒吃零食的時候，我都覺得很無奈，因為當你開始選好的食物(其實也就是吃食物的原型，吃不過度加工的食物)，你的身體會慢慢的對加工品感到排斥，畢竟身體知道那是不好的東西。而且吃太甜太鹹的時候，身體就特別容易累，一累就不想動，由於身體忙著要去代謝那些不好的物 質，沒有多餘的力氣動，所以你就只想賴在沙發看電視，然後一邊羡慕電視裡那些身材姣好的明星一邊喊著減肥﹗(雖然很多明星都不吃東西，但千萬不要模仿，這樣很不好)」

的而且確佢經常分享食嘢嘅相片（微博：陳意涵）

陳意涵叫大家千萬唔好食減肥藥（微博：陳意涵）

陳意涵留言全文：

自從《幸福三重奏 2》播出後，似乎大家對我“減肥成效”這方面感到好奇，有網友 問我是怎麼保持身材的?其實除了每天運動外，早睡早起也很重要, 我習慣早上 5、6 點起床，然後做瑜伽鍛煉，主要因為自己真的熱愛運動，所以把鍛煉當成生活的一部分也沒覺得辛苦。而且我覺得想減肥的人，不能只把減肥掛在嘴上，這樣會讓跟你一起生活的人很 痛苦。其次，請先好好面對「肥」對你的定義是什麼---是沒有電視上明星的身材?穿不下 你一年前買的牛仔褲?還是你的伴侶對你的身材不滿意......?總之，瞭解自己為了什麼而做是 很重要的，然後，認真地檢視每一餐，因為我是 3 餐一定要吃飽的人，所以重點不是不吃， 而是選什麼食物吃?我每次看到那些天天喊減肥不吃晚餐的同事在半夜被餓醒吃零食的時 候，我都覺得很無奈，因為當你開始選好的食物(其實也就是吃食物的原型，吃不過度加工 的食物)，你的身體會慢慢的對加工品感到排斥，畢竟身體知道那是不好的東西。而且吃太 甜太鹹的時候，身體就特別容易累，一累就不想動，由於身體忙著要去代謝那些不好的物 質，沒有多餘的力氣動，所以你就只想賴在沙發看電視，然後一邊羡慕電視裡那些身材姣 好的明星一邊喊著減肥! (雖然很多明星都不吃東西，但千萬不要模仿，這樣很不好)，而且 有些女生看到廣告上那些速成的減肥藥就開心的買，以為這樣就比較安心，但我常常在想， 為什麼會有人相信只要吞幾顆膠囊，脂肪就可以不見?要知道天下沒有免費的午餐，想要有 結果，就要付出，其實身體跟大腦是可以被訓練的，你長年讓它們偷懶，就需要更多的時 間叫醒它們，讓它們知道什麼是好的食物，什麼時候要代謝以及怎樣才能更好的工作。 總之，一旦你讓身體習慣了健康的飲食跟生活，減肥，自然就不會成為你的難題。