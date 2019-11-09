【極多圖】「台版Angelababy」黃琳IG勁多泳衣相　24歲擁36萬粉絲

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

台灣一向是盛產美女的地方，除了被喻為「台灣第一美女」的林志玲、郭雪芙、等等之外，近年在網絡上爆紅的「雞排妹」鄭家純也是新一代的「宅男女神」，而隨着Instagram的流行，最近又有越來越多的美少女被網民發掘，就好似這位被冠以「台灣版Angelababy」的黃琳，在2年之內就累積了近10萬粉絲，達至36萬追蹤人數。

黃琳還被稱為「兇版Angelababy」，意思即是說她擁有好身材。（IG@lovelynnboo）

黃琳在1995年出生，今年24歲，早在2年前就讀台北世新大學三年級時就被「眼尖」的網民發掘。她憑着一雙無辜的大眼睛、標誌的五官以及魔鬼的身材，隨即就被台灣傳媒封為「台灣版Angelababy」，同時還有一個「世新大學女神」的稱號。本身有兼任網拍模特兒的她，也經常在IG分享靚相，所以亦吸納了不少粉絲支持。畢業後，她似乎也成為了一名全職網紅，不時到世界外地遊玩影靚相。

一睇都知黃琳同Anglababy差別大啦...（IG@angelababyct / lovelynnboo）

在早前一篇訪問中，她向傳媒透露了不少小秘密。例如她最經常對男朋友說的一句話就是：「我餓了。」最特別的是，她竟然有一個愛咬人的怪癖，實在有趣。

唔怪得黃琳個IG咁受歡迎...

+68
+67
+66
【多圖】Lilian Kan簡幗儀眼鏡娘造型獲讚　網民錯重點齋睇件衫
【多圖】10個萬聖節藝人造型性感又可愛　呢位藝人年年都有新Look
【多圖】一文睇晒9位微辣女藝人　呢位新加入「女神」成蘇霖勁敵
【極多圖】網紅「糖糖」擁62萬粉絲　被封「大馬娜美」俘虜宅男
【多圖】入秋海邊曬蜜桃臀　洛兒Lokyii親身示範水着相點影先好睇
【多圖】黃明志《舊傷口》MV女角係辣模辛尤里　來自台灣IG相超激
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。