【極多圖】「台版Angelababy」黃琳IG勁多泳衣相　24歲擁36萬粉絲

台灣一向是盛產美女的地方，除了被喻為「台灣第一美女」的林志玲、郭雪芙、等等之外，近年在網絡上爆紅的「雞排妹」鄭家純也是新一代的「宅男女神」，而隨着Instagram的流行，最近又有越來越多的美少女被網民發掘，就好似這位被冠以「台灣版Angelababy」的黃琳，在2年之內就累積了近10萬粉絲，達至36萬追蹤人數。

黃琳還被稱為「兇版Angelababy」，意思即是說她擁有好身材。（IG@lovelynnboo）

黃琳在1995年出生，今年24歲，早在2年前就讀台北世新大學三年級時就被「眼尖」的網民發掘。她憑着一雙無辜的大眼睛、標誌的五官以及魔鬼的身材，隨即就被台灣傳媒封為「台灣版Angelababy」，同時還有一個「世新大學女神」的稱號。本身有兼任網拍模特兒的她，也經常在IG分享靚相，所以亦吸納了不少粉絲支持。畢業後，她似乎也成為了一名全職網紅，不時到世界外地遊玩影靚相。

一睇都知黃琳同Anglababy差別大啦...（IG@angelababyct / lovelynnboo）

在早前一篇訪問中，她向傳媒透露了不少小秘密。例如她最經常對男朋友說的一句話就是：「我餓了。」最特別的是，她竟然有一個愛咬人的怪癖，實在有趣。

唔怪得黃琳個IG咁受歡迎...