楊丞琳11.16出道20周年　數經典作品《海派甜心》都唔及呢一套

做同一份工作，堅持了20年，會有什麼感受？大部份人可能也不清楚，可能大家也在各行各業中不斷在尋找新合適自己的工作。而楊丞琳在社交網站分享說到11月16日便是她入行20年了。由初代「可愛教主」到現在被形容為「全能天后」，如果你的青春住了誰，楊丞琳絕對是其中之一。

記者第一套選擇她的作品絕對是《流星花園》（2001）中她飾演的小優，那時候她飾演女主角杉菜（徐熙媛）的好朋友，這套作品也是她第一套的影視作品。當年科技還不發達，每天晚上大家娛樂的活動主要之一是在看電視節目。《流星花園》播出時候話題性非常強，那時候的F4很紅，連這套劇集其他演出的人物也火爆起來，話題說遠了。記得第一次見到小優，真的嘩了一聲，覺得這個女孩這麼可愛，然後她之後也被人稱呼為「可愛教主」。

楊丞琳當年真係好PURE好TURE。（網上截圖）

而要選擇一套最代表她在台灣的影視作品是那一個？每人喜好不一樣，可能有網民會選擇《惡魔在身邊》？《醉後決定愛上你》？而記者便選擇《海派甜心》中她飾演的陳寶茱，劇中她不停的暴力對待羅志祥，這個形象非常深刻。劇集有多好看？回想當年的播出時候的反應便不多說，但記者最想說的那時候劇集的每首歌曲，真的耳熟能詳，近乎每首歌曲到現在也能唱出來給大家聽，其中一定有《雨愛》、《匿名的好友》和羅志祥《愛不單行》。

羅志祥呢個造造形真係記一世。（網上截圖）

無論是電影、電視、歌曲，這二十年楊丞琳帶給大家是一種青春回憶，希望之後的二十年她能再給更多好作品能讓我們觀看給聽見。

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