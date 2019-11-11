WINNER 12月赴澳門舉行演唱會　為歌迷呈獻新歌《SOSO》

WINNER最近落力宣傳第三張迷你專輯《CROSS》。（WINNER Facebook）

WINNER《CROSS》宣傳照

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由宋旻浩、李昇勳、姜昇潤、金秦禹組成的韓國男團WINNER最近除了落力宣傳第三張迷你專輯《CROSS》之外，上月26及27日於首爾舉行演唱會，與一眾INNER CIRCLE（WINNER粉絲）同歡，WINNER更會以首爾演唱會作為起點，11月起到台北、雅加達、澳門、曼谷、吉隆坡、馬尼拉、胡志明市和新加坡舉行「2019 WINNER CROSS TOUR」巡迴演唱會。

WINNER最近除了落力宣傳第三張迷你專輯《CROSS》之外，上月26及27日於首爾舉行演唱會，與一眾INNER CIRCLE同歡。（IG/@realllllmino）

與香港近在咫尺的澳門演唱會將於12月28日假新濠影匯綜藝館隆重舉行，屆時WINNER不只表演經典作品，例如《EMPTY》、《REALLY REALLY》、《EVERDAY》等，還會獻唱新歌《SOSO》，相信INNER CIRCLE必定非常期待。WINNER澳門演唱會門票將於11月20日下午12點經快達票和新濠影匯官方網站發售。