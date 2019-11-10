【牛下女高音】TVB被指存在白色恐怖　鄭敬基：聽過有人叫我乖啦

自從無綫宣布劇集《牛下女高音》將以台慶劇姿態播出後，其周邊新聞的討論熱度比劇集內容更加豐富，例如經過今年4月在女主角黃心穎身上發生的「安心事件」再被翻熱、黃心穎有否拖累劇集成績、對《牛》劇成為台慶劇的揣測、劇中主要角色鄭敬基在演員名單被除名等等。日前，鄭敬基接受商台節目《一圈圈》主持梁泰來的訪問時，他親自剖白了當時「離開」的心路歷程，更直言認為TVB內部是有「白色恐怖」。

鄭敬基接受商台節目《一圈圈》主持梁泰來的訪問。

演員名單「被除名」

鄭敬基在無綫劇《牛下女高音》中飾演一名的士司機「游子」，其演出獲不少人讚賞，他在節目上笑言：「好多人都話我演得好似，連我阿媽都話我幾似的士佬。」然而，擔重戲份的他，卻缺席所有宣傳活動，甚至連官方的演員名單上，「鄭敬基」三字也不翼而飛，鄭敬基並不諱言：「呢個就係Official嘅 Termination啦。宣傳有人搵過我嘅，監製亦都有搵我，佢打電話嚟問我近況，又問我有冇出吓去（遊行）呀咁，又聽過有人講：乖啦，你咁樣做，有好多人擺咗心機㗎，咁人哋咪冇得……（你覺唔覺得TVB有白色恐怖？）我唔希望有啦，不過我覺得係有嘅。」

鄭敬基已出道33年。（鄭敬基Facebook）

作為藝人的心聲

近日有不少藝人包括林秀怡、林泳淘、李佳芯以及鄭敬基等，紛紛因為他們為政治發過聲而被認為因此「被離巢」或「被雪藏」。而事實上，鄭敬基在6月27日被影到參與元朗遊行之後，就沒有收到過由TVB向自己的「續約」邀請：「其實原本份約就去到7月，5月嘅時候叫我快啲返嚟簽咗佢。」但最後合約簽訂事宜亦不了了之，《牛下女高音》成為他最後一部無綫劇集：「當時我係相信希望唔會係因為我嘅政治取態去發聲而影響咗呢樣嘢，因為我覺得，香港人係要為香港做嘢，呢樣嘢我覺得係好啱吖，同埋係我自己私人時間嚟㗎嘛。但當一啲事情，愈嚟愈顯而易明，就係呢一個原因，我覺得作為一個藝人，就係應該以你個身份就係要做嘢喇，起碼你引到人留意先啦。」

為TVB講好說話

雖然鄭敬基的離巢被很多人視為「白色恐怖」的明顯例子，但他個人亦沒有因此而感到不忿：「我係仍然係多謝嘅，我只係希望呢間我由細睇到大嘅公司，唔好畀喺嗰度做嘢嘅人咁辛苦，唔好有呢一種嘅精神壓力，如果有個員工個女係要去遊行嘅，咁我陪唔陪佢去呢？陪我個女去遊行我會唔會冇咗份工呢？咁我係要保護個女定還是冇咗份工呢？如果有呢個諗法嘅話，我覺得嗰個員工好辛苦。」鄭敬基更替TVB的「取態」護航：「講緊一間公司嘅取態，而下面過萬員工會因為咁冇咗份工，咁嗰個做決定嘅人要點做呢？所以我只能夠以一個個人身份去講，亦都唔去揣測，因為佢個持份者係完全唔同以前。」