李佳芯未受社會運動影響心情　繼續如常開工：盡量放低私人感情

Ali慶幸自己是住公司附近，所以今天回公司並沒有太大問題。（陳順禎攝）

李佳芯（Ali）今天（11日）出席《Do姐有問題》的節目錄影，主要目的是宣傳她主演的劇集《愛美麗狂想曲》。不過今天（11日）香港各區也有出現社會運動發生，Ali坦言工作和個人感情是分開：「其實演員係工作時候都盡量放低哂私人同個人感情。可能依家好多人情緒會比較波動，但係做嘢同對住鏡頭就要做另一個自己。」

Ali指若有時間正在計劃去一個比較長途的旅行。（陳順禎攝）

這幾個月來Ali一直忙著拍攝《愛美麗狂想曲》，令到她很少出現鏡頭面前，不清楚她在拍劇的觀眾可能會誤會了因為Ali早前在網上的言論導致被公司雪藏，Ali說：「拍咗幾個月又出Trip可能大家少見咗我。正常我拍完劇我自己都會放假，而我放假我都會留喺屋企或者旅行。我真係好宅，會幾日唔出街。」

Ali對於現在商演活動接少了也明白，她說：「其實依家出面比較靜，咁都明，有就接。」（陳順禎攝）

另外早前劇集《殺手》Ali在節目巡禮中預告只有半秒出現。身為劇中女主角也只有半秒出現，也令到網民引起其他聯想，「其實我冇睇過預告，而之前監製畀過一個初版我哋睇，好似每個人都閃下閃下出現。咁本身套劇都好多人拍，又多前輩參與。（怕唔怕戲份被大減？）咁套劇未出街，我都唔估同唔去諗啦，我覺得預告有好多版本，咁樣唔代表會cut。」