【娛樂大家】余德丞為「狼人」帶來新元素　要有真高玩先要改規則

在最新一集無綫綜藝節目《娛樂大家》中，擔任刺客的余德丞在被擔任皇帝的丁子朗查証是刺客後，余德丞立即「悍跳」皇帝去做反駁。雖然在場的玩家完全相信丁子朗的發言，導致余德丞被投票殺死，但最後阿姐汪明荃都大讚余德丞的「操作」，認為他突破了大家過往對「狼人宮廷版」的思維和玩法。

譚嘉儀又做將軍，又撞到刺客，今次就跳得好喇！（影片截圖）

悍跳皇帝

其實刺客悍跳皇帝是一個很普遍的操作，悍跳的目標很淺而易見，一是盡量博取其它好人的信任，二是可以逼真正的皇帝現身，令刺客在晚上殺人的方向更加清晰和準確。至於其它玩家要如何選擇相信的對象，亦主要基於兩方面，一是他在發表晚上查驗對象時所說的心路歷程是否合理、合邏輯，第二樣就是看狀態。而最新一集《娛樂大家》中，丁子朗就是靠著自己的狀態去博取玩家信任，由於他的發言夠力，大大提高自己「皇帝」身份的可信度。相反，悍跳的余德丞在沒有準備之下，在皇帝突然起跳的情況下才決定悍跳，更說出晚上會查丁子朗的「謬誤」，以狀態而言，可信度極低。

要作「悍跳」的打法，最適當的適量時是晚上在刺客殺人的時候去商量，打暗示示意誰人會悍跳操作，並有默契地知道查殺的對象，讓刺客們有應對的心理準備。（影片截圖）

劏刀／穿衣服／假跳

之所以再上段的「謬誤」加上引號，是因為狼人遊戲上還有一個更深的邏輯，就是好人假跳皇帝／其它功能組別，目的只有一個，就是基於刺客「屠邊獲勝」的情況下，試圖穿上功能組別的衣服去為他們劏刀。由於「狼人殺」是一個輪次的遊戲，在刺客屠邊的取勝方向下，無論是打算屠神而殺錯良民、還是選擇屠民而誤殺神職，一律都會增加刺客能夠取勝的輪次。最常見的是一個好人為皇帝劏刀，成功的話，就可以幫助真皇帝有多一晚的查驗機會。

丁子朗完美演繹如何靠狀態好而獲得好玩家信任。（影片截圖）

「狼人宮廷版」的先天缺憾

自由討論

然而，在「狼人宮廷版」的遊戲設定中，每次輪流發言之後，仍生存的玩家可以自由討論，從而令很多策略的可行性大減。「狼人殺」的精髓就是要玩家善用自己的發言，在有限的次數下成功為自己辯護／誤導其它人／為場上提供資訊，而每個玩家亦只能在自己發言的時間才能發言，其它時間理論上一律是嚴禁出聲，即使被懷疑也不能即時反駁。以最新一集「狼人宮廷版」為例，丁子朗是在自由討論的情況下才發明自己是皇帝的身份，若沒有自由討論時間，丁子朗被迫要在自己的發言時間才能表明自己的身份，最終的結果可能截然不同。這個設定嚴重影響遊戲的平衡，導致刺客更難獲勝。

余德丞在自由討論之下被迫悍跳反駁。（影片截圖）

死亡遺言

在「狼人宮廷版」中，每個人無論死法如何，到最終都能夠發表遺言，這無疑令遊戲更加失衡。為什麼每名玩家都要盡量發言的原因，是因為晚上被殺（或太醫毒殺）後不能再發言，這樣才能讓狼人有機會向好人陣營進行誤導。再舉一個例，皇帝晚上被殺，但白天死後又可以向在場玩家提供強而有力的資訊，即是無論皇帝如何曝露身份，只要太醫在第一晚有用藥救人，皇帝被刺客殺死後也至少可以報出兩名玩家的身份，刺客能夠做的，變相只有「隱藏」或「掩飾」身份，玩法會變得千篇一律。