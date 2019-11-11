【後生仔傾吓偈】江嘉敏fact check唔檢點藝員　爆曾合作：身材好

馮盈盈都係因拍劇而同江嘉敏變為好友，可惜佢唔多符合「身材好」呢個條件。

最新一集《後生仔傾吓偈》以「fact check」為題，身為嘉賓嘅江嘉敏表示佢嘅FC係盡量問當事人，並舉例說明。「我要同A artist合作，我都問同佢合作過周邊嘅同事、朋友佢份人係點，我都會聽到好多關於A嘅八卦嘢佢係姣婆點點點，我係唔會信，我會問唔同嘅人關於佢個人係點。」江嘉敏仲話聽聞過呢位A同事好唔檢點，並指「可能因為佢身材比較姣好」，又謂「同埋佢本身把聲都比較溫柔啲，所以會令人有所誤會」，仲有「我聽到一啲流言話佢會去姣啲高層，食飯、gathering時佢會無端端喺手袋拎劇本出嚟」

劉佩玥都係江嘉敏好友系列之一。（IG圖片）

到底呢位A同事係邊個呢？江嘉敏當然堅拒透露，但話自己同A合作之後，發現對方「本身比較溫柔啲，好鍾意照顧人，因為佢本身係一個大家姐，所以佢對男對女演員……」問到有無同A同事變為好友，江嘉敏即時大笑表示：「我唔會話你知」聽到呢個答案，一眾後生仔都認為江嘉敏同A已經係好朋友關係，江嘉敏之後仲話「A同事身材好係事實」。同江嘉敏合作過嘅女藝人確實係唔少，不過如果以「身材好」、「變為好友」、「大家姐」嚟講，《福爾摩師奶》嘅陳瀅、《3日2夜》嘅劉穎鏇，仲有《降魔的2.0》嘅劉佩玥都好大嫌疑。

劉穎鏇喺江嘉敏IG嘅曝光率其實都幾高。（IG圖片）