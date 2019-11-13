G.E.M.鄧紫棋不幸遇歌手惡夢　表演頭30秒要「盲唱」：很刺激！

作為一個專業歌手，喺任何情況下，企得上舞台都希望以最佳狀態演出，但意外往往無法估計，呢個時候就要睇歌手點樣執生自救。十一月十一號喺內地係重要嘅購物節，適逢十周年大會邀請多位藝人出席晚會表演。G.E.M.鄧紫棋獲邀獻唱，但原來遇上歌手最怕嘅耳機失靈！

G.E.M.於雙十一晚會演出時遇上耳機失靈。（視覺中國）

仲記得今年初謝安琪因In Ear Monitor失靈導致表現失準，當時有好多歌手跳出嚟力撐表演時無耳機同聾咗無咩分別。點知呢日G.E.M.都不幸遇上耳機失靈，上台演唱《依然睡公主》時一臉疑惑，不停調節耳機，之後先愈唱愈穩。

頭30秒完全無聲，佢不停用手調整耳機。（視覺中國）

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G.E.M.發文解釋表演時出現嘅狀況。（微博：＠G.E.M.鄧紫棋）

演出後G.E.M.先喺網上透露原來頭30秒完全係盲唱：「是的，很遺憾這個表演的前30秒我的耳返沒被打開，完全是一點聲音都沒有，沒有音樂也沒有話筒聲。我嘗試拿掉耳返想聽現場返送（floor monitor），但原來我這段是站在場館的地上表演，所以是沒有平時在臺上該有的現場返送的。我只能聽到觀眾席上的聲音反彈回來，但是都是延時了差不多一秒⋯所以今晚對我來說很刺激，前三十秒我完全是在盲唱（還是聾唱？）」雖然30秒後恢復正常，但仍都係感到有點遺憾同失望。