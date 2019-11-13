胡歌Fans集資84萬撐新戲　男神卻霸氣退款：陪伴才是最長情的告白

上星期，胡歌觀影團突然發文表示將退還粉絲們為宣傳電影《南方車站的聚會》募集的84.85萬人民幣捐款。隨後胡歌回應稱，自己對粉絲應援的態度不認同、不支持。因為演技好不好，作品行不行，都由他自己負責和承擔：

我們永遠要有溫度，更要有風骨，演技好不好作品行不行，我自己負責，自己承擔，贏要光彩，輸不丟人。 胡歌

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今年5月，胡歌主演的刁亦男執導電影《南方車站的聚會》入圍康城影展主競賽單元，8月27日，宣布內地定檔12月6日上畫。為了幫胡歌的新電影應援，觀影團在7月開啟了集資應援活動。

7月6日，@古月哥欠觀影團在微博宣布：

第一階段應援救目標（16.8萬），用於在全國多個大中型城市開展包場，部分預售場次贈票，以及相關應援材料製作；第二階段應援救目標（52萬），用於購買更多地區的電影票贈給粉絲和對電影關注的觀眾，以及線上活動相關禮品的製作。

今年5月，胡歌主演的刁亦男執導電影《南方車站的聚會》入圍康城影展主競賽單元（視覺中國）

集資開始後，胡歌Fans僅用26分7秒便達成第一階段應援救目標，逐步用時7小時7分完成第二階段應援救目標52萬元人民幣。在應援結束之時，應援目標達成籌得84萬餘元人民幣。

然而11月6日，@古月哥欠觀影團卻突然發文表示將退還粉絲們為電影《南方車站的聚會》募集的捐款，因這樣的行為違背了胡歌鼓勵理智追星的初衷。同時，@古月哥欠觀影團還宣布了替換方式。

隨後@胡歌本人在該條微博底下發表長文評論稱，先說聲抱歉，自己對粉絲應援的態度是不認同，不支持的，這次應援的支出無論是多少還是最終的用途，都是他不能接受的：

不希望用特殊的方式來製造盛世假象，胡椒對我的心意和感情是無法，也不能用金錢來這種的，陪伴才是最長情的告白。我希望我們能夠更加長遠地，健康地走下去。 胡歌

@胡歌本人在該條微博底下發表長文評論稱，先說聲抱歉，自己對粉絲應援的態度是不認同，不支持的，這次應援的支出無論是多少還是最終的用途，都是他不能接受的。（微博截圖）

「胡歌不支持粉絲集資應援」的話題登上了熱搜，網友們以此展開了熱烈討論。很多人支持胡歌的做法，認為「這才是明星應該有的正確引導。」但也有網友認為，「存在即合理」，集資是粉絲對偶像表達愛的自願舉動，行為本身無可厚非。還有的人態度更強硬些，期盼了四個月，突然被偶像潑了一盆涼水，想想誰都會難受。

但是實際上，從一個不混「飯圈」的角度來看，胡歌的做法是對的。

集資應援不單單是外部所認為的粉絲花錢的行為，就各種意義上來看都是一個灰色地帶，經常出現Fans club負責人圈錢跑路的事情，但是這種集資行為本身並不合理，所以結果往往都是「既給哥哥的愛沒機會，而且錢還找不回來。」所以說，胡歌的做法並不僅限於什麼「實力演員不需要飯圈那一套」，而是對粉絲們的個人財物負責，也是對自己的負責。

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