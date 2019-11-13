去婚禮怕搶新娘風頭？　隋棠教你如何低調又不失優雅氣質

很多女生去婚禮會想穿隆重一點和漂亮一點尊重場合，不過時常也因配搭錯誤，搶了新娘風頭，便引來旁人責罵不尊重場合。令大家印象深刻的應該是Super Girls成員Aka著住白色蕾絲連身裙出席好朋友林奕匡的婚禮，更站在兩人中間合照，被指她禁了婚禮禁忌，搶新人風頭！事後Aka刪相道歉，坦言不知犯下禁忌，只是想穿得端莊一點。

Aka當年都被好多網友鬧佢着錯衫去婚禮。（IG截圖）

那究竟如何穿著才不搶風頭又顯得美麗高貴？台灣女星隋棠就完美示範了一次怎樣穿去喝喜酒的衣著讓大家參考。原因便是她近日去參加造型師婚禮，她的衣著穿搭曝光後，被網友讚根本是教科書範本等級，引來一眾網友討論。

隋棠與老公Tony結婚3年，育有2子1女，一家5口非常幸福常常在網上看見二人曬恩愛。（Facebook截圖）

下圖可見隋棠身穿領口高至鎖骨的藕粉色百褶連身洋裝，搭配裸色高跟鞋，露出她修長的腿，再將頭髮紮起變成馬尾，整個人散發出高貴優雅氣質。在與新娘合照時，重點她的洋裝的顏色，完全不搶主角風頭，反而還突顯出白婚紗的美麗，打扮堪稱是喝喜酒穿搭的最高境界。

隋棠真係時裝達人，完全冇搶到新娘風頭。（Facebook截圖）

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