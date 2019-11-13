2am鄭珍雲認戀前女團成員倞利　當兵休假高調拍拖放閃

韓國男團2am成員鄭珍雲今年三月入伍，目前在軍樂隊服兵役。今日（ 11月13日）被當地傳媒「SBS funE」爆出與前女團Nine Muses成員倞利（又譯：景麗）拍拖兩年， 鄭珍雲透過經理人公司mystic89承認戀情，希望大家能獲得大家的祝福。

鄭珍雲今日被爆出與前女團成員倞利拍拖兩年，鄭珍雲承認戀情。（IG/@ jinwoon52）

鄭珍雲和倞利過往多次在電視節目合作，又在2017年12月推出合唱歌《只有兩個人的聖誕節》，關係倍加親近下，於2017年末開始交往，即使最近鄭珍雲入伍，每逢休假時，都會和倞利不顧大眾眼光公開約會，兩人非常認真維繫關係。

鄭珍雲和倞利過往多次在電視節目合作，又在2017年12月推出合唱歌《只有兩個人的聖誕節》。（Star Empire）

最近鄭珍雲入伍，每逢休假時，都會和倞利不顧大眾眼光公開約會，圖為2017年宣傳《只有兩個人的聖誕節》的合照。（IG/@ jinwoon52）

倞利是誰？

現年28歲的倞利2012年以組合Nine Muses成員身份出道，因為身高達172 cm，而且外貌嬌艷嫵媚，所以被內地網民封為「人間妲己」。倞利參與過不同綜藝節目，包括《認識的哥哥》、《叢林的法則》、《Running Man》等。今年七月，倞利離開所屬公司明星帝國娛樂，以獨立藝人身份繼續工作，並開設YouTube 頻道與粉絲互動。

現年28歲的倞利身材高挑，而且走性感路線，被內地網民封為「人間妲己」。（IG/@gyeongree）

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