Baby發文賀壽黃曉明急回覆　四個字揭二人婚姻狀況

現年30歲的Angelababy(楊穎），自去年開始就被屢傳同黃曉明的4年婚姻亮紅燈。不時被傳二人同台時貌合神離、又被影到前後腳搭飛機等，互動比起從前少了許多，對此二人均對事件一直沒有對外作出回應。

Baby同黃曉明不知不覺已經結婚四年。（Angelababy微博圖片）

而就在今日（11月13日）正是黃曉明的42歲生日，Baby就第一時間獻上生日祝福，同時獲得黃曉明的回應，簡簡單單4個字的回覆讓大家共睹了他們夫妻二人的婚姻狀況。隨即登上微博熱搜第一位廣受討論。

黃曉明今日42歲生日。（視覺中國）

近年Baby同黃曉明的互動的確少了許多，因此引起外界不少猜測。就好似早前二人獲邀出席央視的中秋晚會，其他明星都是夫妻檔合唱，就好似香港代表王祖藍、李亞男夫婦、內地代表包貝爾、包文婧，而他們夫妻二人則是分開同台表演，事後還分開接受採訪，這一個舉動更加加深大家對他們疑離婚的可能性。除此之外，就在早前黃曉明現身某機場時，被媒體問到知不知道Baby亦現身同一個機場坐他後面一班飛機時，黃曉明就面露驚慌表情，好明顯是不清楚Baby的行蹤。因為一先一後的搭飛機情況更被傳指二人婚姻情況應該生變了。

二人近年不時傳出婚變。（Angelababy 微博圖片）

就在今日Baby突然在個人微博寫上「生日快樂」四字，雖然沒有指名道姓不過大家都知道她是為黃曉明獻上祝福的。而之後黃曉明亦立即回覆：「謝謝老婆」夫妻你一言我一語的回答非常甜蜜，可見二人的婚姻狀況仍然幸福，簡簡單單的互動破除婚變傳聞。

Baby微博出po祝老公生日快樂。（微博截圖）