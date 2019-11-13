ITZY澳門Showcase圓滿結束　翻跳前輩TWICE、GOT7經典歌致敬

由Yeji禮志、Lia、Yujin留眞、彩領、Yuna有娜組成的ITZY出道短短8個月即橫掃音樂節目冠軍，並成功吸引韓國和亞洲各地的K-pop迷關注，可算是本年度的「怪物新人」。ITZY本月9日於澳門舉行Showcase，與澳門等地MIDZY（ITZY粉絲）見面，今次是ITZY首度到澳門演出，自然要倍加落力表演。

ITZY本月9日於澳門舉行Showcase，與澳門等地MIDZY見面。

ITZY一開場表演最新主打歌《ICY》，又表演多首歌曲，例如《IT’s SUMMER》、《CHERRY》、《WANT IT?》，ITZY更向同屬JYP娛樂的前輩GOT7和TWICE致敬，翻唱GOT7的《HARD CARRY》和TWICE的《TT》，最後以出道歌《Dalla Dalla》為Showcase畫上句號。事後，ITZY除了與MIDZY擊掌、簽名和合照外，Yuna和Yeji更在Instagram分享自拍，為MIDZY留下美好回憶。

ITZY表演大熱歌曲《ICY》和《Dalla Dalla》，又向同公司前輩GOT7和TWICE致敬。

*Showcase完結後，Yuna和Yeji在Instagram分享自拍，圖為Yuna。（IG/@itzy.all.in.us）