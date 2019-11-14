【安眠書店】第二季於聖誕節上架　 Netflix宣布兩位角色驚喜回歸

Netflix驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）今年年初上架後大獲好評，不少劇迷都大讚幾乎集集有高潮兼且夠晒貼近日常生活，外國傳媒更一致封此劇為年度最佳劇集之一。早前Netflix已經透露第二季正在拍攝中，不過就遲遲還未公布上架日期，昨日（13/11）終於正式宣布第二季將於12月26日上架！

《YOU》在年初上架一星期後，收視有4千萬點擊。（Netflix《安眠書店》海報）

《YOU》改編自作家Caroline Kepnes的同名小說，並由《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演「Lonely Boy」Dan Humphrey 的男星Penn Badgley主演。劇情主要講述書店經理 Joe Goldberg（Penn Badgley飾）在偶然間遇上女主角Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）後對她一見鍾情。為了成為Beck的男友，他不惜跟蹤對方，更偷偷潛入Beck家偷底褲，然後再製造「巧遇」機會，以Beck心目中白馬王子的形象接近她。後來， Joe控制了Beck的生活，並暗地裏殺掉所有阻礙兩人「Happily ever after」的人。

劇集由《Gossip Girl》中飾演「Lonely Boy Dan」Penn Badgley主演。（Netflix《安眠書店》海報）

根據外國傳媒報道，第二季由Netflix接手拍攝 ，並根據原著續集《Hidden Bones》結合新故事，講述Joe殺掉Beck後，由紐約搬到洛杉磯後，遇上對社交媒體不感興趣的Quinn，而這個角色將會由《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）飾演Nell的Victoria Pedretti飾演。

另外，在最新海報中看到Joe站在中間，左邊就有新女主角Quinn，右後方就出現了Joe的前女友Candice（Ambyr Childers飾），相信第二季的劇情將會圍繞著這段三角戀。而首季被Joe嫁禍的心裡醫生Dr. Niky（John Stamos飾）都會回歸，他在獄中在手臂上的刺上刺青，望日後能夠證明自己清白。