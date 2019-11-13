吳尊6年前公開已婚消息粉絲心碎　 一個原因令佢不再隱瞞

過去不少偶像明星選擇隱瞞感情問題或已婚消息，都是為免令粉絲心碎。但始終都是紙包不住火，好似曾是偶像組合「飛輪海」成員之一的吳尊，早在2011年被媒體屢爆已婚生女，但他一直向外界否認。直到2013年時才對外承認已婚並育有一女，令不少粉絲嘩然，亦令他屢受指責是大話精，負面攻擊接踵而來。

吳尊2013年公開已婚生女消息。（吳尊微博圖片）

近日他接受內地節目《入戲》訪問時，再談及當年公布已婚的決定，他不感後悔，還調侃自己的做法是帶領許多藝人勇敢地去公布戀情的潮流。

吳尊近年亦大方地公開老婆林麗瑩的真面目。（吳尊微博圖片）

早在2011年的時候，吳尊已被台灣媒體踢爆在汶萊結婚生女，但他一直不肯承認。直到2013年他出書《決定勇敢》的時候，才公開承認已婚生女的事實，當時他的女兒Neinei都已經3歲了，另一半則是他的初戀女友林麗瑩。

吳尊育有一子一女。（吳尊微博圖片）

吳尊選擇在當時公開已婚生女消息，原來最大原因是他感覺到當時幸福感太強烈，在寫書期間喚醒了他這個決定：「那時候我在寫書，突然間喚醒我。因為那時候Neinei也已經3歲了，我也不想再隱瞞，因為我覺得幸福感太強烈了，忍不住分享。」原來是感覺的驅使令他下了這份決心。

吳尊對子女的教育觀不時獲得大讚的。（吳尊微博圖片）

身為偶像面對如此重要決定，吳尊表示當時心情非常緊張：「公布的時候，我當然很緊張。因為要跟大家講這件事，一定有好的聲音，也有不好的聲音，可是對我來說我覺得很Ok啊。」另外，他亦認為當時對外公布的時間點非常合適，亦為許多藝人作出了一個勇敢的示範：「我覺得那個時候很少有藝人很勇敢的去公布，所以我覺得我帶上了這個潮流。」

吳尊覺得自己公開已婚消息，為藝人作出了勇敢的示範。（吳尊微博圖片）

事實上，自吳尊公開了為人夫的消息後，他的人氣的確下降不少。不過因為他自身形象正面加上對愛情專一的舉動，亦令不少人對他不反感。2017年的時候，更大方地帶一子一女上內地真人騷節目《爸爸去哪兒》第五季，對子女的教育觀訓練令不少人讚不絕口，更加肯定了他是「好奶爸」的形象，人氣又再次回升。雖然隱婚一事令他形象大打折扣，不過至今多年過去不少網友已經釋懷，更重新對吳尊刮目相看，認定他是一位有責任感的男人，將演藝事業同家庭關係平衡的非常好，是奶爸界的男神代表。



吳尊不時在微博分享家庭日常。（吳尊微博圖片）