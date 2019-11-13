【牛下女高音】車婉婉靠Anita再響朵　都不及呢個角色咁受歡迎

由一班中佬和綠葉演員主演的台慶劇《牛下女高音》近日大獲好評，除了他們的演技備受讚賞之外，亦令觀眾大感新鮮，有別於過往大部分均以年青小生花旦為主導的作品。其實除了一班「中佬」之外，多位資深的女演員亦成功搶到不少眼球，包括龔慈恩、黑妹、羅冠蘭以及車婉婉，當中飾演Anita的車婉婉更因為在劇中與游子（鄭敬基飾）以及黑仔（曾偉權飾）的三角關係而大受讚賞，充份演出Anita的愛恨分明，網友讚口不絕。

這段三角關係令觀眾看得津津樂道。（劇照）

萬貴妃最經典？

其實提到車婉婉演劇，最令觀眾印象深刻的定非2002年、無綫處境喜劇《皆大歡喜》中的萬貴妃莫屬。雖然她飾演的是一名陰險毒辣的貴妃，但其陰謀卻往往成為劇中喜刻元素的源頭，之後車婉婉更以「萬桂菲」的身份再加入時裝版《皆大歡喜》。

萬貴妃真的很經典。（影片截圖）

但再講到車婉婉最多人like的角色，一定是2017年她為丈夫誕下兒子「BBQ」後所擔任的真實媽媽「角色」，事關BBQ出世後，車婉婉在分享與兒子合照的時候總會變成配角，因為BBQ實在太受歡迎了，每逢阿仔一出，必定引多大量網民讚好兼留言！

媽媽唔易做啊。（車婉婉FB圖片）

車婉婉人氣輸晒畀個仔：