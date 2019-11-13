鄭俊英、崔鍾訓涉性侵及偷拍性愛影片　法院11.29宣判控方求判監

韓國男歌手鄭俊英、前FTIsland成員崔鍾訓和少女時代成員Yuri的哥哥權某涉嫌集體性侵和性暴力，同時拍攝和散播非法影片案今日（13/11）在首爾中央地方法院刑事合議29部進行一審。控方要求分別判處鄭俊英和崔鍾訓有期徒刑7年和5年，而權某更被要求判監10年。

鄭俊英、崔鍾訓和權某性侵、性暴力、拍攝和散播非法影片案今日進行一審。（視覺中國）

案發於2016年1月和3月，鄭俊英、崔鍾訓和權某於江原道洪川、大邱等地區集體性侵醉酒女性而被拘留起訴，鄭俊英還涉嫌於2015年末，先後11次在KaKao Talk群組散播非法拍攝的性愛影片，該群組成員包括前BIGBANG成員勝利、鄭俊英、崔鍾訓、前CNBLUE成員李宗泫、Roy Kim等。

檢方要求判處鄭俊英和崔鍾訓監禁七年和五年。（視覺中國）

少女時代成員Yuri的哥哥權某（右）被要求判監10年，比鄭俊英和崔鍾訓嚴重。（《看見你的聲音》畫面）

控方要求鄭俊英等接受重刑兼性暴力治療

控方解釋對鄭俊英、崔鍾訓等人要求重刑，是因為罪行嚴重，而且他們未能與受害人達成協議。除了判監之外，控方還要求法庭下令鄭俊英、崔鍾訓等人接受性暴力治療，10年內限制於兒童及青少年相關設施就業，以及將他們的個人資料列入性犯罪者資料庫，至於鄭俊英、崔鍾訓等人是否需要佩戴電子腳鐐，仍有待法庭決定。

檢方解釋對鄭俊英、崔鍾訓等人要求重刑，是因為罪行嚴重，而且他們未能與受害人達成協議。（視覺中國）

法院將於韓國時間11月29日上午11時宣判結果，有分析認為法院判刑會低於控方要求，但如果法院最終判處與檢方要求相似的刑罰，屆時鄭俊英、崔鍾訓等人將會將會上訴至二審。

鄭俊英、崔鍾訓等人案件將於韓國時間11月29日上午11時宣判結果。（視覺中國）

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