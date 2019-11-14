《絕命毒師》主角進軍Apple TV+　新劇《Truth Be Told》12月上架

Apple TV+投入服務已接近兩星期，現已推出包括《重見光明》（See）、《晨早直播室》（The Morning Show）、《狄金森的詩生活》（The Dickinson）等劇集，不過做法有別於其他串流平台，不是一炮過推出整季，而是每星期更新劇集。因此，日前Apple TV+亦宣布即將推出一連串新劇集和電影，滿足劇迷的需要。

由「水行俠」Jason Momoa主演的《重見光明》（See）雖然落重本拍攝，但反應麻麻，大部份劇評人更是喪踩。（宣傳照）

《真相大白》（Truth Be Told）

劇集《真相大白》由金像獎得主Octavia Spencer和神劇《絕命毒師》（Breaking Bad）主角Aaron Paul主演，劇情主要講述主播 Poppy Parnell（Octavia Spencer飾）收到一宗謀殺案的最新證據，並希望協助坐了多年冤獄的Warren Cave（Aaron Paul飾）洗脫嫌疑。不過在整個調查的過程中，Poppy的調查引發了對個人私隱、媒體和種族問題等議題的關注。

劇集由Spencer和《The Good Wife》製作人Nichelle Tramble Spellman聯合監製，劇集所探討的議題比較沉重，如果大家喜歡法律題材和文戲主導的劇集，相信是不錯的選擇，劇集將於12月6日上架。

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《Hala》

為了讓大眾正視宗教、種族共融，Apple TV+將推出原創電影《Hala》，劇情主要講述17歲的美籍巴基斯坦少女Hala（Geraldine Viswanathan飾）努力平衡自己的願望與家庭、文化和宗教義務。隨着成長，她發現一個有機會令家人接受不了的秘密。另外，電影由新進女導演Minhal Baig編劇及執導，並在聖丹斯電影節及多倫多國際電影節官方展映作品。電影先會於11月22日率先在美國上映，香港觀眾最快能夠在12月6日有得睇。

《The Banker》

電影演員陣容強勁，有「Nick Fury」Samuel L. Jackson和「飛隼」Anthony Mackie主演，並改編自真實故事。劇情以60年代為背景，講述兩位勇於革新的商人 Bernard Garrett（Anthony Mackie 飾）及 Joe Morris（Samuel L. Jackson 飾）的一個大膽而冒險的計劃，就是藉着協助非洲裔美國人追尋美國夢，來挑戰當時社會的種族壓迫議題。

在Garrett妻子Eunice（Nia Long 飾）的協助下，他們一同訓練出身自工人階級的白人Matt Steiner（Nicholas Hoult 飾）來擔任地產及銀行帝國的代表人物，而 Garrett與Morris假裝為雜工及司機。後來，他們的企業發展得愈來愈出色，而Steiner亦成了富裕和權力的象徵。不過同時卻引起了美國政府的關注，使他們或會失去共同建立的一切。另外，電影由《Ocean's Twelve》導演George Nolfi執導，Samuel L. Jackson亦是製片人，電影同樣將於12月6日上架。