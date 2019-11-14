林志玲AKIRA結婚喜帖由爸爸親手撰寫　婚禮嘉賓及流程曝光　

44歲台灣女神林志玲於6月突然宣布同37歲的日本男團「EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚，在網絡掀起波瀾。本月初更傳出婚禮將於11月17日，在女方爸爸的家鄉台南舉行。

今日（14日），林志玲婚禮喜帖以及禮餅在網絡曝光，喜帖用楓葉紅信封裝載，以林志玲與AKIRA的名字做金色燙印封口，據悉，喜帖內的邀請內容由林父親手撰寫，筆鋒遒勁，當中一句「愛的抱抱」不止體現了父親對女兒的愛，同時也表示見證婚禮的賓客對兩位新人的祝福。

喜帖的信封精緻有質感。（微博@娛超人）

禮餅方面，林志玲選擇了日本YOKU MOKU的「雪茄蛋捲」與「雙層白朱古力薄片」等，還附有一張與老公AKIRA的甜蜜照片，背後寫著「執子之手，與子偕老」，並祝福每一位相信愛情的人都能擁有自己的幸福，文末還有兩人的簽名。

充滿愛意與甜蜜的禮餅。（微博@娛超人）

據內地媒體報道，有知情人士透露這場婚禮沒有伴郎伴娘，嘉賓有蔡康永、小S徐熙娣、黃子佼、王力宏夫婦等，內地男星黃渤也有受邀，但因趕不及辦理相關證件而缺席。據台灣媒體稱，當日下午會先舉行新婚儀式Party，晚上再舉辦婚宴。