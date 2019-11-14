TWICE日韓關係緊張下第三度出演「紅白」　Mina會否參與成焦點

日本年度盛事「NHK紅白歌唱大賽」將於12月31日隆重舉行，NHK今日（14/11）公布紅組和白組演出歌手名單。雖然日本和韓國目前關係緊張，不過女團TWICE仍獲邀成為紅組一分子。今次是TWICE九位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina多賢、彩瑛、子瑜自2017年以來，第三度登上紅白舞台，也是今年紅白唯一一組外國歌手。

TWICE將會第三度參與「NHK紅白歌唱大賽」。（Twitter/@GirlsAward）

TWICE將與AKB48、乃木坂46、櫸坂46、生物股長、MISIA、Perfume等人以紅組歌手身份出演紅白。（紅白官網）

部分演出「紅白」歌手

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TWICE今年3月舉行日本巨蛋巡演《TWICE DOME TOUR 2019 : #Dreamday》，吸引超過21萬ONCE（TWICE粉絲）入場支持。TWICE今年亦先後推出1張日語正規專輯、1張精選專輯和2張單曲，全部唱片均獲得日本唱片協會的白金唱片認證，可見TWICE人氣爆燈。不過，目前日韓兩國關係緊張，TWICE演出紅白或會引起韓國民眾不滿。此外，成員Mina因焦慮症而缺席大部份活動，因此Mina會否演出紅白成為焦點。

TWICE今年亦先後推出1張日語正規專輯、1張精選專輯和2張單曲，全部唱片均獲得日本唱片協會的白金唱片認證，圖為單曲《Happy Happy》概念照。（Twitter/@JYPETWICE_JAPAN）

Mina因焦慮症而缺席大部份活動，未知Mina會否演出紅白。（Twitter/@JYPETWICE_JAPAN）

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