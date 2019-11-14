郭碧婷難適應「小向太」稱呼　郭爸爸一語道出真相

新婚夫妻向佐和郭碧婷演出了內地綜藝節目《女兒們的戀愛》第二季播出的最新一集。節目中新晉人妻郭碧婷，對於外界不時以「小向太」來稱呼她首次作出回應。雖然明顯不是很適應這個稱呼，不過她就表示正慢慢習慣中。而她的爸爸亦表示這個稱呼的確讓她壓力龐大，不過他就看好女兒，認為她能勝任「小向太」的角色，在綫為女兒應援讓不少網友大讚。



向佐同郭碧婷因爲真人騷節目而相戀。（《女兒們的戀愛》微博圖片）

在最新一集節目中，向佐與郭碧婷進餐閒聊時，男方突然主動詢問女方是否適應「小向太」這個稱呼。郭碧婷雖然沒有直接作出詳細回答，只是表示：「沒去想那麼多，慢慢來。」簡單的回答可見她還未完全適應。

郭爸爸認為「小向太」這個稱呼的確會讓郭碧婷有壓力的。（微博圖片）

對於女兒的「小向太」身分，在節目場外的郭爸爸就曾對此作出回應，表示這個身分的確會讓郭碧婷壓力好大：「壓力會很大，不能給婆婆漏氣，要一直追着婆婆那個程度，那壓力就大了。」同時又認為這個世界上向太只有一個，郭碧婷是完全學不來的，所以她才叫「小向太」。但他對自家女兒非常有信心，認為她的獨立個性可以做個不一樣的向太：「碧婷是一個獨立的女性，很行的。她會活得變成小向太，但是不一樣的向太。」

郭碧婷表示目前慢慢去適應「小向太」的稱呼。（《女兒們的戀愛》微博圖片）

郭爸爸這一番說話果真情商高，一方面讚美了向太，另一方面又緩解了女兒的壓力。正因為如此不少網友都大讚他是一位明智的爸爸，大家在微博紛紛留言說道：「爸爸超級好很懂事」、「真的很棒的爸爸」......羨慕郭碧婷有如此好的爸爸。

向佐在今年3月向郭碧婷求婚。（《女兒們的戀愛》微博圖片）