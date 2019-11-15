【晚吹】學生記者大申訴：系主任曾反對採訪任何反送中活動

四位學生記者話試過採訪完社會運動後，有紅van司機唔收佢哋車費，亦試過食飯時，有其他食客幫佢哋埋單，真係人間有愛。

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》搵嚟四位化名PePe、T、阿本、卡比獸嘅學生記者大談辛酸史，四位都表示由於人手問題，所以雖然本身唔係前線，但都不時要去跑新聞。由於記者證不被記協承認，所以不時都會被藐、遇到大細超嘅情況。PePe指運作上，雖然同新聞社大同小異，但經費少得可悲:一年只得七千元。而呢筆錢，大多用在租房同邀請嘉賓之上，學生有咁多房，點解又要出去租呢？PePe解釋係因為學生無一個可以24小時做嘢嘅news room，所以遇上有大新聞時，又要打稿又要剪片，唯有外租party room。「一年七千元，25個人去用，經常自己貼住先，claim錢就睇校方心情。」

由於經費問題，所以學生記者當初連gear都無，但幸好有不少行家伸出援手。

另外幾位學生記者雖然情況好啲(因為單係印刷費一年就有差十幾萬元)，但由於啲錢大部份用在印刷之上，變相無錢增添器材：「上年先……買咗第一部相機同鏡頭，以往係有相機，但快門等如慢門，成支莊嘅財產就係一部相機。」提到近幾個月嘅社會運動，PePe就話試過6月時被困示威區：「學校當時有打比老總問點解仲有人做報道，我交待左前面警察唔比我走，示威者又未散，個情況維持咗一晚。學校之後有開會討論點解我會stay成晚、呢啲情況學生會是否要訂規舉。雖然佢哋係有開呢個會，但由終至始都無打過比我問有無事又或者無去了解件事。」之後PePe更表示曾經收到系主任嘅email，反對佢哋採訪任何反送中嘅活動。「突然一刀切，但佢哋旗下營運嘅新聞機構就可以做呢件事，好唔合理。我哋聯署要求對話，但被無視，仲話總之唔報得就係唔報得。」

雖然係學生記者，但就連相機都唔夠。

另一位學生記者亦大鬧學校無恥：「 淨係識send email有咩用？叫我哋離開危險地方，而家有警察衝入校園，枚園都變成唔安全嘅地方，你仲叫我遠離又唔比實質幫助，真係覺得好無恥。」係囉，到底而家邊個地方先係安全呢？另一位學生記者亦指校方都係以email形式叫佢哋遠離危險地區：「10月時校方見到我地拍嘅片喺電視上播，我好記得email話『我哋留意到學生記者喺示威事件中目擊到槍擊事件，我哋希望學生保障自己安全盡快離開危險區域』當時我睇完封email反應係x ，覺得點解可以不近人情，同埋你而家先嚟關心？」聽落班學生記者都好多不滿。

