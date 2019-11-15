【早霸王】男聽眾為心儀對象親自下廚　森美：我唔信你無食埋糖水

男聽眾Sam打算表白，但心儀對象講唔啱佢嘅名！點算！（影片截圖）

今日嘅《早霸王》嘅「你知唔知道有人掛住你」又再成功撮合咗一對亂世情侶，男聽眾Sam表示早幾個月識咗一位新嚟嘅女同事，由於對方工作認真又勤力，兼會明白別人難處再去配合，所以令佢有表白嘅打算。「我好鬼窮又好庹縮，佢陪我食cheap cheap嘢。最近我哋都有傾過，會唔會係因為我庹縮，所以解放咗佢內心庹縮個性，因為佢本身成日去旅行，又會食貴嘢。」Sam又表示對呢位女同事第一印象係公主仔，不過問到呢位公主同事係未有啲錢先，Sam起初就話唔清楚，仲話唔多care，後來佢又轉口風話：「覺得佢都有啲錢。」

男聽眾有請心儀對象返屋企食飯，仲親自下廚，但堅稱冇食糖水，好可疑。

雖然二人未發展為情侶，但早已拖過手同攬過，而喺森美嘅追問下，Sam亦承認有錫過對方。「早排我曾經請佢食過飯，喺係我屋企自己煮，當時想表白，但同ex有少少關係要處理，我叫佢等我，同埋會準備一個驚天動地表白俾佢。最近佢有埋怨，話『吓，等勁耐囉』」雖則話係埋怨，但聽落就似係撒嬌多啲，森美對於男聽眾餐飯十分好奇，不停追問有無食埋「糖水」，雖然Sam堅稱無，但森美就話打死都唔信。之後Sam又爆二人嘅浪漫史，佢話自己家住九龍，對方住大埔，為追女，佢之前試過由九龍去大埔接對方一齊返工，而喺一齊識港鐵時，Sam借勢攬住對方。「佢好驚同事見到，成日話唔好掂我。但攬完之後都仲有攬過……」

其實都已經拖過、攬過又鍚過，男聽眾對呢次表白都信心十足。

電話接通Sam心儀對象急急子後，雖然佢話無拍拖亦無人追求，但問到「有男仔想同你表白」時，佢就話「知道，因為佢有同我講過」，但問到呢位男仔叫咩名先，急急子竟然話係「pan」，森美同小儀似乎都比呢個名搞到有少少亂，為怕搞錯，於是馬上向男方求證，期間急急子就好緊張咁話:「好尷尬，可唔可快啲完？」結果發現原來係虛驚一場，表白開始，Sam話知道急急子有意去外國讀書後，好唔開心（下刪一百字）之後就問咗句「可唔可以做我女朋友？」急急子嘅第一個反應係：「我要講咩？好尷尬呀！」Sam當然唔會放過機會，叫佢講「可以」，急急子最終都說了一聲「可以」但亦不忘表示：「可唔可以快啲完？」