【青簪行】吳亦凡首部古裝劇出事　因排位問題被楊紫粉絲鬧

現年27歲的內地女星楊紫果真紅到不得了，近年所主演推出的電視劇成績都叫好叫座，就好似同鄧倫合作的《香蜜沉沉燼如霜》﹑李現的《親愛的熱愛的》等。近來繼公開官宣同時下流量最高的鮮肉男星肖戰合拍《餘生請多指教》之後，近日更正式宣佈將同吳亦凡合作拍攝古裝劇《青簪行》，引來廣大粉絲與網友關注。

除了因為楊紫自身人氣高受到觸目之外，更大原因該劇是吳亦凡自出道以來所拍攝的內地第一部古裝電視劇，固然受到粉絲高度關注。不過劇集還未播出只是作出官宣而已，粉絲就為了爭「番位」（演員排位次序）一事在網上爭吵不斷，更登上微博熱搜榜廣受討論。

楊紫近年人氣高企。（楊紫微博圖片）

事實上兩方粉絲吵個不停的原因，最主要是劇集《青簪行》的官方微博宣佈時，沒有標誌主演楊紫同吳亦凡的名字，令許多人覺得「番位」模糊不明，存在灰色地帶。繼而楊紫的經紀人就在微博發文：「盡人事，聽天命」六個字，隨後相隔不久此貼文就遭刪除，令不少人覺得疑話中有話。隨後吳亦凡的經理人及後又在微博發長文：「這個你，最重要的還是親愛的你，未來螢幕那一邊的你，將功成萬骨枯。而那份擁抱的勇氣，向往的遠方，對對手的敵意，對合作的尊重，超越萬骨。」疑是就「番位」一事作出回應。

《青簪行》沒有公開主演。（《青簪行》微博截圖）

楊紫紀理人（Real皮皮王微博圖片）

這一邊廂兩位藝人沒有就事件作出回應，另一邊廂兩位藝人的紀理人疑似就對事件為自家藝人護航，繼而引來兩大粉絲爭吵不斷。楊紫的粉絲就認為她的「國民度」夠高，而且演技好加上該劇的原著是以女主角的視角而出發的，固然她是該劇的首位演員，非常合理。粉絲在微博留言：「楊紫一番沒毛病」﹑「吳亦凡現在流量已經不如楊紫了」…非常不明白大女主戲為什麼要從男生視覺出發。

而吳亦凡的粉絲則在微博發起抵制，表明一切都要遵從合約，堅決抵制為了一已私欲，而不遵守合約同職業道德的行為。但楊紫的粉絲則反駁質疑「難道粉絲是看過合同？」要求公開所謂口中所講的合約，否則沒有圖沒有真相。目前事件仍在發酵中，看來要得到雙方平息就只等官方去解決。

《青簪行》是吳亦凡第一部內地古裝劇。（吳亦凡微博圖片）