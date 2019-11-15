【開心速遞】金城安寫遺書被指向反修例抽水　監製：只想笑中有淚

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，昨晚（15/11）播出第709集《雙大恐怖教室》劇情便圍繞全劇最受歡迎角色「廢青安」金城安（周嘉洛飾）身上，劇情講述他被「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）因糟質過度，搞到心理、生理均出現問題，而「廢青安」媽媽熊尚善（滕麗名飾）便設計向「大小姐」報復，叫「廢青安」寫假遺書、玩失蹤，再到碼頭放一對波鞋假扮赤腳跳海，成功博得「大小姐」同情之餘，亦令人發誓以後會錫住「廢青安」。

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監製林建祥：劇情創作過程冇「被自殺」設計

雖然劇情有趣搞笑，但不少網民卻指劇組借「反修例運動」來發揮，批評他們有意扭曲多宗疑似「被自殺」事件，似是影射示威者博社會大眾同情，不過又有人話上述言論「諗多咗」，指劇情放在運動前只會被視為搞笑劇情。

《愛．回家之開心速遞》監製林建祥接受《香港01》訪問時便指每個觀眾都是獨立個體，有不同經歷自然對劇情有不同感受，亦對故事人物有所投射：「而我哋劇組喺創作過程裏面完全冇『被自殺』嘅設計，全集只係想做到笑中有淚、淚中有笑，而《開心速遞》亦希望做到『歡歡喜喜』、『開開心心』、『快快樂樂』。」