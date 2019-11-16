舞台劇《南海十三郎》2020年重演延後　疑因台前幕後集體辭演

「反修例運動」持續，社會氣氛動盪，演藝界深受影響，多個單位已相繼取消演出，據了解，著名舞台劇《南海十三郎》2020年的重演計劃亦疑因集體辭演而被迫延後。

《南海十三郎》公演超過150場，亦曾於內地多個城市演出，圖為2016年深圳場演出後謝君豪與焦媛合照。

在facebook群組「文人多說話」今日（16/11）有網民爆料，指出《南海十三郎》一眾台前幕後早前集體辭演，有劇場中人向記者確認消息屬實，惟沒有具體透露他們為何辭演。雖然高志森暫時未就此事回覆記者，但他透過WhatsApp短訊，傳來一則春天實驗劇團的通告，指演出將延後：「因香港政治環境及治安因素關係，本團決定2020年4月於西九戲曲中心的《南海十三郎》演出延後，特此通告，帶來不便，望大家理解。」

網民爆料，指出《南海十三郎》一眾台前幕後早前集體辭演。（Facebook群組「文人多說話」擷圖）

2020年重演版的《南海十三郎》由高志森擔任監製和導演。（資料圖片）

此劇原由杜國威創作劇本，以1930年代粵劇編劇家南海十三郎生平事跡改編，1993年首演，及後多次重演及開拍電影版，男主角謝君豪更憑江譽鏐一角勇奪金馬影帝，而2020年重演版的監製和導演是高志森，他近年屢被指為屬親建制陣營。

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