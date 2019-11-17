林志玲與丈夫AKIRA台南補辦婚禮　絕美新娘look加婚禮流程全曝光

現年44歲，有台灣第一名模之稱的林志玲 (Chiling) 與丈夫，日本樂隊EXILE成員AKIRA（黑澤良平）於今年6月宣布結婚，兩人今天（17日）於Chiling父親的故鄉台南補辦婚禮婚宴，昨日他們還一起為祭祖儀式進行綵排。提悉，Chiling希望以台灣的傳統方式出嫁，此舉也是想孝順父母，而AKIRA的父母亦貼心地成全她。

Chiling昨日與丈夫為儀式進行綵排。(微博圖片)

Chiling與AKIRA今日選址台南市美術館一館舉辦婚宴，兩人會先祭祖，之後再進行儀式，最後再舉辦婚宴。據報道，Chiling婚禮的流程如下：下午3:20會於古色古香的全臺吳姓大宗祠舉行儀式，之後於4:50就會移師到美術館舉行酒會，到6:00再舉行婚宴。Chiling和AKIRA均會穿上由男方代言的RALPH LAUREN訂製禮服登場，另外Chiling還會穿上一套夏姿的古典禮服送客。到了晚上9時，一對新人還會跟好友進行After party繼續盡興。

Chiling的婚紗look曝光。(微博圖片)

昨日Chiling和AKIRA為儀式綵排時，就吸引了大批媒體及市民圍觀拍照，兩人的造型亦曝光了，Chiling穿上白色長裙，十分典雅。隨後兩人換裝，Chiling的婚紗Look也提前曝光，戴上頭紗的她一身打扮簡約高雅，配上簡單的首飾，散發新娘子高貴清麗的美態。而AKIRA則穿上黑色西裝外套白襯衫，兩人十分之登對。

Chiling與丈夫AKIRA大方任影。(VCG)

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