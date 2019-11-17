爆紅Youtuber Ming仔開live觸怒網民　專頁粉絲人數瞬間急插5萬人

香港爆紅YouTuber梁嘉銘 (Ming仔) 於今年6月有上街為反修例表態，然而他日前就被指與無綫合作而被網民鬧爆。昨日Ming仔開live，標題為：「和你傾政治 -- 我的角度」，宣佈不會捐助星火，因捐助星火會等同支持勇武派，並認為「犯法就要拉」、「兩邊武力開始對等」，又要求不認同他的人可以unsubscribe。結果引起了很大的迴響，Ming仔除了再次被網民怒罵之外，Ming仔的facebook專頁粉絲人數更瞬間急插5萬人，且持續每秒急跌中。有網民嘲諷Ming仔可以與同樣沉默的林慧韡（達哥）組成達ming一派。

Ming仔尋日開live講政治。(Ming仔fb截圖)

Ming仔直播後三小時即出post「補鑊」，表示：

「直播嘅原意是要清楚交代我嘅睇法，偏偏講到一嚿嚿。

更正番：

1. 了解過「星火」的背景，我表示支持並將決定捐俾呢個基金。

2. 「警察份職業本身無問題，但佢哋做多咗。」呢句被部份人曲解左。我話「做多咗」嘅意思，係指佢哋做多咗好多唔應該做嘅事：包括濫捕、實彈、電單車撞人、制服後暴打、Yellow object等等，並唔係講緊開OT

我係有責任講得清楚啲嘅，多謝網民提醒」