IU大談染藍髮原因　自豪每週染髮頭皮仍健康

韓國女歌手IU最近在光州、仁川和釜山舉行演唱會，並於昨日（18日）推出第5張迷你專輯《Love Poem》。IU早前為了演唱會和新專輯，將頭髮染成藍色，令一眾UAENA（IU粉絲）驚喜不已，原來IU選擇染藍色大有因由。

IU昨日推出新專輯《Love Poem》。（Twitter/@_IUofficial）

原來，IU為了配合主打歌《Blueming》，於是將頭髮染成藍色，而《Blueming》發音近似「Blooming」，有將藍色玫瑰綻放之意。為了保持頭髮顏色， IU在昨日的Vlive直播透露，每星期都會去染髮一次，不過頭髮非常容易掉色，早兩天還是深藍色，但在直播時卻已經變成天藍色。被問及經常漂染會否令頭皮疼痛，IU直言：「我罕有地沒有覺得痛，我記得從來沒有痛過，現在頭皮還完好無損。」

IU透露之所以將頭髮染成藍色，是為了配合主打歌 《Blueming》。（IG/@dlwlrma）

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IU 專輯《Love Poem》面世後，全數歌曲均登上最大音源網站Melon十大位置，其中主打歌《Blueming》更勇奪冠軍，可見IU歌曲人氣爆燈。