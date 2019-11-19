周杰倫大愛珍珠奶茶面對中年發福　昆凌逼一齊運動竟賞巴掌？

周杰倫出名鍾意飲珍珠奶茶。（IG：@jaychou）

之前捉埋JJ一齊去飲，周董塊面真係漲到留鬚都遮唔到……（IG：@jaychou）

好多人都會面對中年發福，周杰倫都係一樣。40歲嘅周董一向係易胖體質，婚後幸福生活加上佢好鍾意飲珍珠奶茶，有時塊面真係圓到FANS都不禁留言提佢要減肥，老婆昆凌呢日就捉埋老公一齊做運動。

周董兩公婆不時網上放閃（IG：@jaychou）

昆凌完全唔似生過兩個小朋友（IG：@hannah.jenwu）

早前昆凌現身機場，有粉絲問佢：「你這麼瘦，周董是被你養胖的嗎？」周董嫂一向fit爆，生完兩個小朋友都keep住黃蜂腰，見到老公又開始失控暴漲，昆凌呢日就捉埋周董去健身室一齊做運動。昆淩喺IG分享健身照，並留言話：「孩子睡了就是gym time。」另外又上載一段兩公婆一齊運動嘅片。

兩公婆一齊做運動（IG：@hannah.jenwu）

周董無端端俾老婆打（IG：@hannah.jenwu）

見到佢地面對面，雙手放在瑜珈墊上，以俯臥撐姿勢支撐自己，然後不停地互換手與對方擊掌。做到中途周董習慣性望鏡頭，唔知昆凌係想叫佢專心啲定有意整蠱老公，一把打咗落周董塊面，無端端被打嘅周董呆咗一下再報以甜笑，唔通呢啲就係。打者愛也，愛者打多幾下？」