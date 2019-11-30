【專訪】黎耀祥為無綫抱不平：好多人覺得踩低TVB就係知識份子

網民對無綫有不少惡意抨擊，但黎耀祥覺得無綫持續進步中改善緊劇集質素。(梁碧玲攝)

黎耀祥：『經常鬧TVB的人，我覺得沒有良心。」



你未必同意黎耀祥這句說話，但要欣賞他夠膽說出想法，祥仔表示他會義無反顧地支持TVB，這是理解的，因為無綫帶給他事業：「我入行那個年代當男主角的是梁朝偉、苗喬偉、黃日華，我已很清楚自己的位置、但我竟然可以44歲才第一次當男主角，之後十年亦有劇拍又得到廣告商鍾意，我覺得自己是賺多了。」



雖然現在有很多聲音反對無綫，但祥仔覺得無綫依然有它的存在價值：「我覺得好多觀眾依然需要TVB，即使幾差都好，因為不是每個人都有錢出去娛樂，很多人收工就是回家看電視。」既然多人收看，那應該要做得更好吧?

黎耀祥進軍內地拍劇，《鳳弈》最近在無播映中。(《鳳弈》劇照)

藝員價由市場決定



最近播映的《鳯弈》黎耀祥飾演太醫，角色亦正亦邪但對皇后忠心耿耿，現實中的黎耀祥對無綫亦有深厚感情，不論網友對無綫的批評，或者藝員對公司政策的不滿，如人工偏低等，祥仔亦會為無綫護航：「我不敢說無綫對藝員的待遇如何，但有一樣是絶對的，就是他給了一個很大的平台讓藝員得到觀眾認識，藝員可以利用知名度賺外快，當外面需要演員，很多時就想起TVB的藝員，而無綫亦可以給藝員「秘撈」只要你不是去本地其他電視台工作，TVB是不管你的，那你要自己懂得揾食，那人工是不是很低?市場很快告訴你，當有日沒有人報讀訓練班，那無綫就知道藝員市價了。」

黎耀祥憑《巾幗梟雄 》登上事業高峰，當年收視高達49點。(《巾幗梟雄 》截圖)

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收視低要學懂接受



黎耀祥不是「盲撐」TVB，他知道無綫的收視及影響力今非昔比：「以前真的是大明星、大導演在電視城，現在不同了，就說收視吧，以前《巾幗梟雄》逼近《大長今》49點，現在加上mytvsuper才得廿幾點，少了一半，明白時代不同了，永遠都是以前好的，我那個年代就和《上海灘》比較又差很遠，現在大家選擇多了，那不如專注做好現有的客人吧，我覺得做生意沒有所謂，大前提是你有客人，沒有客人那行業就會被淘汰。」

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