【多圖】Janice Man曬名牌復古耳環收藏　激推13間東京Vintage店

Janice Man（文詠珊）與富三代筍盤吳啟楠（Carl）上月於意大利米蘭Lake Como的古堡完婚後，成為人妻後的Janice Man整個人都變得更明艷照人，她除了極速投入與洪金寶合作的新戲《黎明勳章》拍攝，亦不忘在內地社交平台小紅書分享自己的購物貼士！

JM在8月去咗轉東京！（JaniceMan文詠珊微博照片）

近幾年復古風的耳環非常流行，連Janice Man在小紅書就講道自己特別喜歡收藏復古耳環，在片中更逐一展示自己的收藏品，幾乎每對名牌復古耳環都相當華麗！而Janice Man就透露自己特別喜歡到日本東京的復古店尋寶，還大方一口氣分享了13間復古店，當中亦包括不少知名的復古店。

JM大愛CHANEL！（JaniceMan文詠珊微博照片）

JM拍片曬收藏！（影片截圖）

點撃下圖JM收藏！

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另外，Janice Man的收藏品，真是有錢都難買到！當中，有3對在網店依然有價有市，最便宜的CHANEL CC Logos Bag Earrings價值JPY49,800（約港幣3,5890），最貴的CHANEL CC Logos Huge Jumbo Hoop Shaking Earrings價值JPY148,000（約港幣10,667）。

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JM係耳環愛好者！（IG/@janice_man）

JM分享在東京有逛的復古店如下！

1) LAYER VINTAGE

2) VINTAGE QOO

3) AMORE (它們有三家店)

4)HEDY

5)GINZA XIAOMA

6)KOMEHYO

7)SLOW OMOTESANDO

8)VINIVINI LUXE

9)TOKYO RELIE WORLD

10)ALLU

11) DECOUVTERE

12)大黑屋

13) JUMBLE STORE

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